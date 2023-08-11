Импотенция, или Синдром Колобка. Акценты зрителя на играх Днепра-1 и Динамо в Европе

После такого вечера, как вчера, футбол вообще смотреть не хочется. Если, конечно, тебе не безразличен футбол твоей страны. Вам проще, вы смачно выругались, "брызнули ядом" в комментариях, да и плюнули на это безобразие до лучших времен. Мне нужно что-то об этом писать. Когда слова приходится буквально из себя выдавливать.

Без эмоций. Какие уж тут эмоции…

Обычно я тут выступаю в роли эдакого добровольного адвоката наших команд. Сегодня, как говорится, крыть нечем. Нет, я понимаю, что есть достаточно объективных причин и логических объяснений тому, что мы увидели в Праге и Салониках. Только ведь легче от этого никому не станет, а зрителю ни к чему: он видит лишь то, что происходит на поле.

А на поле был полный мрак. Если вы решили отсмотреть оба матча подряд от свистка до свистка, и при этом сумели дождаться первого голевого момента наших – на 75-й минуте второй игры – то, скорее всего, вы непоколебимый фанат "Динамо". Или, в крайнем случае, такой же горемычный болельщик украинского футбола, как я.

А рейтинг УЕФА продолжает вводить нас в заблуждение. Согласно нему, "Динамо" опережает "Арис" едва ли не на сотню позиций. Скажу больше, даже "Днепр-1" выше греческого клуба почти на тридцать мест. Ладно, хоть "Славия" находится ровно на столько же выше своего соперника из Украины.

Согласен, таки пора с этим завязывать. Неуместная сегодня привычка и неактуальные данные, несмотря на оперативность их обновления.

Этот раунд квалификации с участием наших команд заметно уступал в зрелищности предыдущему.

Поединок в Салониках смотрелся более-менее сносно лишь за счет второго тайма. А вот в Праге после перерыва, кроме третьего гола "Славии", смотреть вообще не на что было. Парадокс: при крупном счете, матч отнюдь не был смотрибельным – помимо голов, стоил внимания лишь еще один момент у хозяев, сразу после которого счет удвоился.

Возьму на себя смелость утверждать, что "Днепр-1" проиграл уже на 5-й минуте, когда Шранц открыл счет. Ведь у команды Кучера в этой игре (внимание!) не было ни единого хотя бы полушанса на взятие ворот. Естественно, это был худший поединок с участием украинского клуба в Европе, уж не знаю, за сколько лет. Абсолютная игровая импотенция.

"Динамо" могло отыграться еще на 89-й минуте, когда Куэста парировал удар Ярмоленко. После чего могло и еще раз пропустить, уже перед самым финальным свистком.

В целом же в Салониках был зафиксирован закономерный счет: по голевым моментам "Арис" "наиграл" на свою минимальную победу.

Будете удивлены, но точно такой же счет, на мой взгляд, отразил бы и превосходство в реальных шансах "Славии" над "Днепром-1". При всем ее доминировании и давлении. Пражане попросту забили три из четырех возможных. Да, они были ближе ко второму "условному" голу, чем тот же "Арис", но не более. Ну а третий – явный перебор.

Другое дело, что днепряне почти весь матч "отплевывались", не блистая при этом дальностью плевков. Что три подряд точных паса для них были за счастье. Что атака отсутствовала как класс, а оборона рассыпалась как карточный домик при первом "шухере". Но это действительно совсем другая история.

По мне, есть все основания утверждать, что на результате игры в Салониках сказалось оставившее желать лучшего судейство.

На 37-й минуте, при 0:0, австралиец (и занесла же его нелегкая в Европу!) Джилетт не назначил пенальти в ворота "Ариса" за фол Жюля на Буяльском. Комментарий Юстаса: "50 на 50, классический случай. Плюс Греция (речь о давлении трибун). Толчок был железно, но неакцентированный. Свистнул – прав, не свистнул – тоже прав. Так бывает. Но на 84-й минуте на бровке был похожий толчок – и штрафной в сторону "Динамо".

А вот 11-метровый в наши ворота на 69-й минуте, очевидно, стал плодом зрительного обмана рефери. Ибо лично я на всех замедленных повторах вижу, как Сирота бьет себе мячом в лицо, и точка. И "точка", решившая исход поединка. Поэтому, как бы плохо киевляне не играли, но проиграли они судье. Не повезло, что не было ВАРа.

Еще и "горчичников" хозяевам поля он явно не додал. Минимум трижды, по мнению Юстаса, который в сердцах свой спич закончил так: "Ему кенгуру и коал надо судить".

Впрочем, везло и команде Луческу. Когда на 24-й минуте удар Карлссона пришелся в Дубинчака, еще не факт, что Бущан успевал реагировать на этот мяч.

Не обошла стороной Фортуна и "Днепр-1". Удаление Огбу на 55-й минуте выглядело манной среди ясного неба. Но на ходе матча это никак не сказалось. Врач сказал в морг – значит, в морг…

Между прочим, именно Дубинчак, на мой взгляд, стал самой яркой фигурой нашего футбольного вечера. Во втором тайме он еще начал атаку, завершившуюся обидным промахом Шапаренко, а также ассистировал Ярмоленко, не сумевшему переиграть вратаря. То есть, был причастен к обоим голевым эпизодам "Динамо". А вдобавок ко всему еще и, как мог, помешал Менендесу забить второй мяч "под занавесочку".

Автор дубля "Славии" Шранц – это уже из другого разряда: самый эффективный. Или герой матча, если угодно.

А у днепрян чисто визуально запомнился Рубчинский. Очень уж старался, хоть и немногое получалось. На фоне остальной команды он произвел впечатление одинокой рыбы, бьющейся о лед.

В "Арисе" выделить особо и некого. Вообще же, считаю, что этот соперник киевлянам по зубам. Какими бы редкими и расшатанными ни были нынче эти зубы.

С командой Кучера все гораздо проще. Синдром Колобка: и от Лиги чемпионов ушли, и от Лиги Европы… А от Лиги конференций и подавно уйдут?

Песня, которая начинается словами, вынесенными в подзаголовок, заканчивается так: "Но верил я: не все еще пропало – пока не гаснет свет, пока горит свеча!" Очень хотелось бы и мне закончить здесь на такой ноте. Но в свете того, что мы увидели и продолжаем видеть в новом евросезоне, пока это больше похоже на траурную свечку в углу экрана.