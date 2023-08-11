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Шурман рассудит Шахтер и Александрию: судейские назначения 3-го тура УПЛ
Система VAR будет на трех матчах
Фото: НК Верес
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 3-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
3 тур
12.08.2023
"Черноморец" - "Оболонь". Одесса. Стадион "Черноморец". 15.00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков),
"Полесье" - "Рух". Житомир. Центральный стадион. 17.00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),
"Колос" - "Верес". Ковалевка. Стадион "Колос". 17.00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава),
13.08.2023
"Минай" - "Днепр-1". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13.00 Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),
"Ворскла" - "Заря". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 15.00. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса),
"Кривбасс" - "ЛНЗ". Кривой Рог. СК "Горняк". 17.00. Арбитр - Каленов А.О. (Ивано-Франковск),
14.08.2023
"Шахтер" - "Александрия". Киев. Стадион "Левый берег". 17.00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Деревинский А.О. (Хмельницкий).
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