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Шурман рассудит Шахтер и Александрию: судейские назначения 3-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Система VAR будет на трех матчах

Шурман рассудит Шахтер и Александрию: судейские назначения 3-го тура УПЛ

Фото: НК Верес

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 3-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

3 тур

12.08.2023

"Черноморец" - "Оболонь". Одесса. Стадион "Черноморец". 15.00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков),

"Полесье" - "Рух". Житомир. Центральный стадион. 17.00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр VAR - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),

"Колос" - "Верес". Ковалевка. Стадион "Колос". 17.00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава),

13.08.2023

"Минай" - "Днепр-1". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13.00 Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Пасхал И.Ю. (Херсон),

"Ворскла" - "Заря". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 15.00. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса),

"Кривбасс" - "ЛНЗ". Кривой Рог. СК "Горняк". 17.00. Арбитр - Каленов А.О. (Ивано-Франковск),

14.08.2023

"Шахтер" - "Александрия". Киев. Стадион "Левый берег". 17.00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Деревинский А.О. (Хмельницкий).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ

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