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Черноморец - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Черноморец - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Третий тур УПЛ начнется матчем в Одессе, где "Черноморец" попытается реабилитироваться за поражение в матче с "Колосом". Но одесситам придется постараться, чтобы не сломать зубки об "Оболонь", которая уже показала свою самобытность в этом УПЛ.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Игра обещает получиться интересной, но самое главное – непредсказуемой. Очень трудно спрогнозировать ход событий на поле, поэтому лучше просто смотреть. Матч состоится в субботу, 12-го августа, 2023-го года, в 15:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Черноморец" – "Оболонь" проведут ОТТ платформы MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Водафон ТВ, sweet.tv, Omega.TV, Volia.TV. Просмотр матча – бесплатный.

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Трансляція матчу Чорноморець - Оболонь
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Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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В статье: Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев) Где смотреть футбол
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