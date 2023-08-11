Черноморец - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Третий тур УПЛ начнется матчем в Одессе, где "Черноморец" попытается реабилитироваться за поражение в матче с "Колосом". Но одесситам придется постараться, чтобы не сломать зубки об "Оболонь", которая уже показала свою самобытность в этом УПЛ.

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Игра обещает получиться интересной, но самое главное – непредсказуемой. Очень трудно спрогнозировать ход событий на поле, поэтому лучше просто смотреть. Матч состоится в субботу, 12-го августа, 2023-го года, в 15:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Черноморец" – "Оболонь" проведут ОТТ платформы MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Водафон ТВ, sweet.tv, Omega.TV, Volia.TV. Просмотр матча – бесплатный.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Чорноморець - Оболонь Смотреть трансляцию

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