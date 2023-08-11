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Жирона интересуется Пихаленком, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Не Довбиком единым

Жирона интересуется Пихаленком, - СМИ

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Жирона" после успешного проведенного трансфера форварда Артема Довбика проявляет интерес к еще к двум украинским игрокам.

Как сообщает Sport.ua, каталонскому клубу интересны хавбеки "Днепра-1" Александр Пихаленок и "Динамо" Владимир Бражко.

Оба игрока рассматривались, как потенциальная замена Ориолю Ромеу, который летом был продан в "Барселону".

Также отмечается, что летом "Жирона" не делала активных шагов по игрокам из-за финансового фейр-плей., так как клуб потратил почти 15 млн евро на новых игроков.

Тем не менее, "Жирона" будет и в дальнейшем внимательно следить за Пихаленком. Потенциальный трансфер возможен уже зимой. Многое будет зависеть от успешности игры Довбика за "Жирону" в Ла Лиге.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Пихаленок Жирона СК Днепр-1 Владимир Бражко
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
11.08.2023 в 19:10
Скоро Жирона стане базовим клубом збірної України )
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