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Жирона интересуется Пихаленком, - СМИ
Не Довбиком единым
Фото: СК Днепр-1
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Как сообщает Sport.ua, каталонскому клубу интересны хавбеки "Днепра-1" Александр Пихаленок и "Динамо" Владимир Бражко.
Оба игрока рассматривались, как потенциальная замена Ориолю Ромеу, который летом был продан в "Барселону".
Также отмечается, что летом "Жирона" не делала активных шагов по игрокам из-за финансового фейр-плей., так как клуб потратил почти 15 млн евро на новых игроков.
Тем не менее, "Жирона" будет и в дальнейшем внимательно следить за Пихаленком. Потенциальный трансфер возможен уже зимой. Многое будет зависеть от успешности игры Довбика за "Жирону" в Ла Лиге.
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