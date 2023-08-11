Жирона интересуется Пихаленком, - СМИ

" Жирона " после успешного проведенного трансфера форварда Артема Довбика проявляет интерес к еще к двум украинским игрокам.

Как сообщает Sport.ua, каталонскому клубу интересны хавбеки "Днепра-1" Александр Пихаленок и "Динамо" Владимир Бражко.

Оба игрока рассматривались, как потенциальная замена Ориолю Ромеу, который летом был продан в "Барселону".

Также отмечается, что летом "Жирона" не делала активных шагов по игрокам из-за финансового фейр-плей., так как клуб потратил почти 15 млн евро на новых игроков.

Тем не менее, "Жирона" будет и в дальнейшем внимательно следить за Пихаленком. Потенциальный трансфер возможен уже зимой. Многое будет зависеть от успешности игры Довбика за "Жирону" в Ла Лиге.