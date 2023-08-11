Колос - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В третьем туре "Колос" на своем поле примет "Верес". Ковалевцы попытаются продолжить успех после волевой победы над "Черноморцем", а "волки" попробуют получить свои первые три очка.

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Хозяева поля сейчас на подъеме, поэтому стоит ждать борьбы и относительно равной игры обеих команд. Матч состоится в субботу, 12 августа, в 17:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Колос" — "Верес" проведут ОТТ платформы MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Водафон ТВ, sweet.tv, Omega.TV, Volia.TV. Просмотр матча — бесплатный.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Колос - Верес Смотреть трансляцию