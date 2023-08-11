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Колос - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Черноморец - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

НК "Верес"

UA-Футбол
Новина українською

В третьем туре "Колос" на своем поле примет "Верес". Ковалевцы попытаются продолжить успех после волевой победы над "Черноморцем", а "волки" попробуют получить свои первые три очка.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Хозяева поля сейчас на подъеме, поэтому стоит ждать борьбы и относительно равной игры обеих команд. Матч состоится в субботу, 12 августа, в 17:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Колос" — "Верес" проведут ОТТ платформы MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Водафон ТВ, sweet.tv, Omega.TV, Volia.TV. Просмотр матча — бесплатный.

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Трансляція матчу Колос - Верес
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Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, следите за ходом событий на поле в Матч-центре UA-Футбол в текстовой трансляции. А после финального свистка читайте аналитический отчет и просматривайте интересные моменты встречи.

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В статье: Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка)
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