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Днепр-1 заплатил за Леднева полмиллиона евро
Также у Динамо будет процент от последующей продажи игрока
scdnipro1.com.ua
Стало известно, сколько "Днепр-1" заплатил "Динамо" за
По информации ТаТоТаке, сумма компенсации составила 500 тысяч евро.
Также отмечается, что "Динамо" получит 25% от следующего трансфера игрока.
Кроме дняпрян на игрока претендовали "Заря" и "Ворскла", однако луганчане настаивали на аренде, что не устроило "Динамо".
Напомним, что 25-летний Леднев подписал с "Днепром-1" контракт на 3 года и уже успел дебютировать, выйдя на замену в матче квалификации Лиги конференций против "Славии" (0:3).
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