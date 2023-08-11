Днепр-1 заплатил за Леднева полмиллиона евро

Стало известно, сколько "Днепр-1" заплатил "Динамо" за трансфер полузащитника Богдана Леднева .

По информации ТаТоТаке, сумма компенсации составила 500 тысяч евро.

Также отмечается, что "Динамо" получит 25% от следующего трансфера игрока.

Кроме дняпрян на игрока претендовали "Заря" и "Ворскла", однако луганчане настаивали на аренде, что не устроило "Динамо".

Напомним, что 25-летний Леднев подписал с "Днепром-1" контракт на 3 года и уже успел дебютировать, выйдя на замену в матче квалификации Лиги конференций против "Славии" (0:3).