  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 заплатил за Леднева полмиллиона евро
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 заплатил за Леднева полмиллиона евро

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Также у Динамо будет процент от последующей продажи игрока

Днепр-1 заплатил за Леднева полмиллиона евро

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Стало известно, сколько "Днепр-1" заплатил "Динамо" за трансфер полузащитника Богдана Леднева.

По информации ТаТоТаке, сумма компенсации составила 500 тысяч евро.

Также отмечается, что "Динамо" получит 25% от следующего трансфера игрока.

Кроме дняпрян на игрока претендовали "Заря" и "Ворскла", однако луганчане настаивали на аренде, что не устроило "Динамо".

Напомним, что 25-летний Леднев подписал с "Днепром-1" контракт на 3 года и уже успел дебютировать, выйдя на замену в матче квалификации Лиги конференций против "Славии" (0:3).

По теме
yellow-arrow
Клубы телепула УПЛ хотят продавать трансляции матчей по системе pay-per-view, подписка будет стоить 50-100 грн
yellow-arrow
Черноморец - Оболонь. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.08.2023
yellow-arrow
Шахтер интересуется вингером Осера и сборной Мали
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Богдан Леднев СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде