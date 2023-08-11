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Динамо, Днепр-1 и Заря могут присоединиться к телепулу УПЛ - источник
Такие слухи якобы ходят в футбольных кругах
scdnipro1.com.ua
Три клуба
По версии источника, данные слухи ходят в футбольных кругах и якобы подтверждаются из нескольких источников.
Отмечается, что окружение неофициального владельца "Днепра-1" Игоря Коломойского уже не подозревает, что это проект "Шахтера".
Напомним, что сейчас в телепуле УПЛ 11 клубов. "Рух" и "Минай" транслируют свои матчи отдельно.
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