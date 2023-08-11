Динамо, Днепр-1 и Заря могут присоединиться к телепулу УПЛ - источник

Три клуба УПЛ , которые транслируют свои матчи на "плюсах", а именно "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" рассматривают вариант с присоединением к телепулу УПЛ уже в этом году, сообщает KDK.

По версии источника, данные слухи ходят в футбольных кругах и якобы подтверждаются из нескольких источников.

Отмечается, что окружение неофициального владельца "Днепра-1" Игоря Коломойского уже не подозревает, что это проект "Шахтера".

Напомним, что сейчас в телепуле УПЛ 11 клубов. "Рух" и "Минай" транслируют свои матчи отдельно.