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Клубы телепула УПЛ хотят продавать трансляции матчей по системе pay-per-view, подписка будет стоить 50-100 грн
Система, когда платишь исключительно за футбол
ffu.ua
11 клубов-участников телепула
Изначально планировалось, что осенью телепул будет продаваться по системе pay-tv – ОТТ-платформы заплатят клубам какие-то небольшие средства за не эксклюзивные телеправа и затем уже попытаются заработать на привлечении подписок.
Тперь же клубы хотят вернуться к идее pay-per-view – когда за трансляции платит зритель напрямую. То есть ОТТ-платформы не будут платить за телеправа, сделают отдельный от общей подписки на платформу раздел УПЛ, за который зрителю нужно будет доплачивать, и будут получать свой доход в виде комиссии (до 30%).
Такая же система планируется на YouTube – канал, на котором трансляции будут доступны по системе спонсорства.
Вопрос цены подписки все еще обсуждается. Диапазон – 50–100 грн в месяц. В планах разные пакеты – месячная подписка, на сезон и на одну игру.
Также 1-2 матча в туре будут транслироваться в открытом доступе, то есть бесплатно.
Напомним, что ранее была информация о том, что к
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