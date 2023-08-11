Клубы телепула УПЛ хотят продавать трансляции матчей по системе pay-per-view, подписка будет стоить 50-100 грн

11 клубов-участников телепула УПЛ планируют в ближайшее время планируют перейти на платную модель показа матчей, сообщает KDK.

Изначально планировалось, что осенью телепул будет продаваться по системе pay-tv – ОТТ-платформы заплатят клубам какие-то небольшие средства за не эксклюзивные телеправа и затем уже попытаются заработать на привлечении подписок.

Тперь же клубы хотят вернуться к идее pay-per-view – когда за трансляции платит зритель напрямую. То есть ОТТ-платформы не будут платить за телеправа, сделают отдельный от общей подписки на платформу раздел УПЛ, за который зрителю нужно будет доплачивать, и будут получать свой доход в виде комиссии (до 30%).

Такая же система планируется на YouTube – канал, на котором трансляции будут доступны по системе спонсорства.

Вопрос цены подписки все еще обсуждается. Диапазон – 50–100 грн в месяц. В планах разные пакеты – месячная подписка, на сезон и на одну игру.

Также 1-2 матча в туре будут транслироваться в открытом доступе, то есть бесплатно.