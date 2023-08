Колос - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 12.08.2023

Клуб из Ковалевки одержал волевую победу на своем поле над одесским "Черноморцем" и стремится повторить успех. При этом "Верес" едет в гости с желанием получить первые три очка и мотивацией прервать шестиматчевую серию без побед в матчах против ковалевцев.

Все самые яркие моменты в режиме Live в Telegram UA-Football

УПЛ. 3 тур

Ковалевка. Стадион "Колос"

Арбитр в поле — Андрей Коваленко.

“Колос” 17:00 “Верес”

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Колос - Верес Смотреть трансляцию

Новости "Колоса"

"Колос" провел очень хороший матч против "Черноморца", который считался фаворитом встречи. Несмотря на спорную работу рефери, недостатки газона и значительное количество фолов, ковалевцы одержали победу 2:0.

Вполне вероятно, что Ярослав Вишняк выставит состав, который играл в прошлый раз. Однако могут быть определенные изменения, вызванные характером игры конкретных игроков.

Ориентировочный состав "Колоса": Горох — Золотов, Бурда, Бондаренко, Цуриков — Богданов, Милько, Лучкевич — Велетень, Безбородько, Демченко

Новости "Вереса"

Матч "народного клуба" с действующими чемпионами Украины выдался скандальным — хитрый гол Матвиенко и спорное удаление Бондаренко обсуждают до сих пор. Однако к игрокам "Вереса" претензий нет. Они выложились на все 100% и получили приемлемый для себя результат.

Сейчас изменения в стартовом составе не ожидаются, хотя Сергей Лавриненко вполне может внести определенные коррективы.

Ориентировочный состав "Вереса": Паст — Гагун, Хондак, Курко, Е. Шевченко — Кухарук, Кучеров - В. Шарай, Яго, Близниченко — Гайдучик

"Колос"-"Верес". Статистика личных встреч

Команды встречались друг с другом девять раз. «Колос» одержал семь побед, «Верес» выиграл лишь однажды, еще один матч клубы свели вничью.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше 2 500 грн Бонус на первый депозит Узнать больше

"Колос"-"Верес". Последние матчи команд

"Колос" начал исправлять статистику хорошим стартом в новом розыгрыше УПЛ — ничья с "Оболонью" и победа над "Черноморцем".

"Верес" же стартовал с поражения от дебютанта элиты "Полесья", однако расписал мировую с действующим чемпионом.

"Колос"-"Верес". Турнирное положение команд

Ковалевцы сейчас занимают место в первой пятерке, а ровенчане находятся близко к зоне вылета. Однако все еще может в корне измениться, ведь чемпионат постепенно набирает обороты.

<table class="macros championship-table-semifinal"> <tr> <th style="width:15px;text-align:center;">#</th> <th style="text-align:left; padding-left:5px;width:50%">Команда</th> <th>И</th> <th>В</th> <th>Н</th> <th>П</th> <th>М</th> <th>РМ</th> <th>О</th> <th>ЧИ</th> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>1</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Динамо</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8-3</td> <td>+5</td> <td><b>6</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>2</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Рух</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6-2</td> <td>+4</td> <td><b>6</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>3</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">ФК Александрия</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2-0</td> <td>+2</td> <td><b>6</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>4</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Колос</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2-0</td> <td>+2</td> <td><b>4</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>5</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Шахтер</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>3-2</td> <td>+1</td> <td><b>4</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>6</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">СК Днепр-1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2-1</td> <td>+1</td> <td><b>3</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>7</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Черноморец</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2-2</td> <td>0</td> <td><b>3</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>8</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Полесье</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3-2</td> <td>+1</td> <td><b>3</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>9</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">ЛНЗ</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3-2</td> <td>+1</td> <td><b>3</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>10</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Кривбасс</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3-2</td> <td>+1</td> <td><b>3</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>11</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Оболонь</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2-4</td> <td>-2</td> <td><b>1</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>12</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Верес</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1-3</td> <td>-2</td> <td><b>1</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>13</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Металлист 1925</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>1-3</td> <td>-2</td> <td><b>0</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>14</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Заря</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2-5</td> <td>-3</td> <td><b>0</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>15</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Ворскла</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1-4</td> <td>-3</td> <td><b>0</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>16</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">ФК Минай</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>1-7</td> <td>-6</td> <td><b>0</b></td> <td>0</td> </tr> </table>

"Колос"-"Верес". Ставка и коэффициенты

"Колос"-"Верес". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Колоса" 1:0. "Волки" являются крепким противником, однако у ковалевцев значительно больше мотивации для очередной победы на своем поле.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша