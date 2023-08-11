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Сикан: Всегда хочется играть на своей позиции, но тренер ставит меня полузащитником
Даниил Сикан рассказал о новостях Шахтера
shakhtar.com
Нападающий "
– Позади уже несколько матчей. Как чувствуете, приближаетесь ли к пику формы?
– Да, уже понемногу выходим на пиковую форму и до следующего матча будем в оптимальном состоянии.
– Что можешь сказать об "Александрии"? Насколько изменилась команда по сравнению с предыдущим сезоном?
– Это очень сильная команда с хорошим тренером. Изменилась – но не в худшую сторону, а стала только лучше. С "Александрией" всегда тяжело играть, но мы надеемся показать хорошую игру и получить три очка.
- Ощущаются ли изменения в игре команды, учитывая, что добавились новички?
– Конечно все иначе: новый тренер, новые футболисты. Добавляем каждый матч и стараемся показывать хорошую игру.
– Как чувствуешь себя на новой позиции и не тянет ли больше играть вперед?
– Всегда хочется играть на своей позиции, но тренер ставит меня полузащитником – слева или в центре, и я не могу сказать, что не буду действовать там, потому что моя работа – играть в футбол и помогать команде. А на какой позиции это не имеет значения.
- На связи ли ты с Бондарем и Судаковым, как они себя чувствуют?
– На связи. Судаков уже скоро будет понемногу тренироваться, Бондарь, к сожалению, пока нет. Но мы очень сильно их ждем и желаем скорейшего выздоровления.
– Из-за их отсутствия как скорректированы тренировочный процесс и игру?
– Тренировочный процесс не корректировали. Этих игроков нам не хватит некоторое время, но есть замены: есть центральный защитник, который приехал из Израиля, очень сильный игрок, хороший человек. Уверен, что он нам очень поможет прибавить в игре.
– Связывался ли с Трубиным после трансфера?
- Еще нет.
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