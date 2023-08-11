Сикан: Всегда хочется играть на своей позиции, но тренер ставит меня полузащитником

Нападающий " Шахтера " Даниил Сикан рассказал о нынешнем положении дел в команде.

– Позади уже несколько матчей. Как чувствуете, приближаетесь ли к пику формы?

– Да, уже понемногу выходим на пиковую форму и до следующего матча будем в оптимальном состоянии.

– Что можешь сказать об "Александрии"? Насколько изменилась команда по сравнению с предыдущим сезоном?

– Это очень сильная команда с хорошим тренером. Изменилась – но не в худшую сторону, а стала только лучше. С "Александрией" всегда тяжело играть, но мы надеемся показать хорошую игру и получить три очка.

- Ощущаются ли изменения в игре команды, учитывая, что добавились новички?

– Конечно все иначе: новый тренер, новые футболисты. Добавляем каждый матч и стараемся показывать хорошую игру.

– Как чувствуешь себя на новой позиции и не тянет ли больше играть вперед?

– Всегда хочется играть на своей позиции, но тренер ставит меня полузащитником – слева или в центре, и я не могу сказать, что не буду действовать там, потому что моя работа – играть в футбол и помогать команде. А на какой позиции это не имеет значения.

- На связи ли ты с Бондарем и Судаковым, как они себя чувствуют?

– На связи. Судаков уже скоро будет понемногу тренироваться, Бондарь, к сожалению, пока нет. Но мы очень сильно их ждем и желаем скорейшего выздоровления.

– Из-за их отсутствия как скорректированы тренировочный процесс и игру?

– Тренировочный процесс не корректировали. Этих игроков нам не хватит некоторое время, но есть замены: есть центральный защитник, который приехал из Израиля, очень сильный игрок, хороший человек. Уверен, что он нам очень поможет прибавить в игре.

– Связывался ли с Трубиным после трансфера?

- Еще нет.