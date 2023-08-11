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Полесье - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В третьем туре УПЛ "Полесье" примет "Рух". Дерзкий дебютант против одного из неожиданных лидеров.
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"Рух" стартовал с двух побед и подпирает потолок таблицы. "Полесье" со своими громкими трансферами само по себе интересно. Пока что не совсем понятно, что из представляет и на что будет претендовать команда Калитвинцева в этом сезоне, поэтому каждый матч и ожидается с особым интересом.
Матч между "Полесьем" и "Рухом" состоится в субботу, 12 августа и начнется в 17:00.
Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports, Omega TV.
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