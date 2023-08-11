Батагову делал предложение клуб МЛС, Сандерленд предлагал за Русина 2 млн евро

Защитник " Зари " Арсений Батагов мог перейти в клуб МЛС "Нью-Йорк Ред Буллз", сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, во время молодежного Евро-2023 у Батагова было предложение от "Нью-Йорк Ред Буллз", но президент "Зари" Евгений Геллер тогда хотел получить больше. Также сам игрок не горел желанием переезжать за океан.

Также сообщается, что форвард луганчан Назарий Русин был интересен английскому "Сандерленду", который выступает в Чемпионшмпе.

Английский клуб делал два предложения по Назарию, причем последнее было в размере 2-х млн евро плюс бонусы, но оно не устроило президента луганского клуба, который хочет получить за игрока как минимум три миллиона плюс бонусы.