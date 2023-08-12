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Ворскла - Заря: где и когда смотреть онлайн матча Чемпионата Украины

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч Ворскла – Заря, третий тур УПЛ, 13.08.2023

Ворскла - Заря: где и когда смотреть онлайн матча Чемпионата Украины

UA-Футбол
Новина українською

Полтавская и луганская команды наверняка стартовали не так, как ожидали – полтавчане уже вылетели из еврокубка, а "Заря" плетется в хвосте турнирной таблицы. Но потенциал этих коллективов не стоит недооценивать. В их составе немало игроков, умеющих играть в качественный футбол. Следовательно, шансы увидеть красивую игру очень высоки.

Матч "Ворскла" - "Заря" запланирован на воскресенье, 13 августа. Начало в 15:00 (конечно, следует учесть возможность воздушных тревог).

"Ворскла" входит в большой пул клубов, поэтому игра в прямом эфире будет доступна на большинстве OTT-платформ, работающих в Украине. Поэтому смотреть онлайн матч Ворскла – Зоря в интернете можно на MEGOGO, Setants Sports, Sweet.tv, Volia TV, OmegaTV, Vodafone TV, Киевстар ТВ.

Трансляция матча
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Если у вас нет возможности посмотреть игру в прямом эфире, за ходом поединка вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Ворскла – Заря онлайн >>>

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) смотреть футбол онлайн
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