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Силы обороны ликвидировали более полутысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

Премьер-лига
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Также уничтожены 42 единицы техники

Силы обороны ликвидировали более полутысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки

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Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российских сил за минувшие сутки войны.

За пятницу Силы обороны были ликвидированы. Кроме этого были уничтожены 42 единицы техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 253 290 (+510 за минувшие сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 4295 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8324 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 5053 (+10) ед,
  • РСЗО – 713 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 472 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4201 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1378 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7523 (+12) ед,
  • специальной техники – 759 (+3).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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