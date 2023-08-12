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Суркис хочет выручить за Шапаренко более 10 миллионов евро. Однако Динамо с трансфером спешить не будет
Уже даже было предложение от зарубежного клуба
Фото: ФК Динамо Київ
Президент "Динамо" Игорь Суркис оценил трансфер полузащитника киевского клуба Николая Шапаренко в более чем 10 миллионов евро. Об этом сообщает Dynamomania со ссылкой на ТаТоТаке.
Если предложенная сумма будет меньше 10 миллионов евро – ее не примут во внимание. Если больше – она будет рассмотрена руководством "Динамо".
Сейчас у киевлян есть одно предложение по трансферу Шапаренко. Согласно информации источников, эта команда не представляет топ-5 европейских чемпионатов.
Также важным условием для трансфера является путь киевлян в Лиге конференций.
“Николая Шапаренко не отпустят из “Динамо”, если киевлянам удастся пройти греческий “Арис”, а затем сильнейшего в паре “Бешикташ” – “Нефтчи”.
Если Динамо проходит в следующий раунд – сейчас до гипотетического матча с турками никаких движений не будет. Все понимают, что без Шапаренко против турок будет тяжело”, - сообщает ТаТоТаке.
Напомним, что Николай является воспитанником академии "Мариуполя" и "Динамо". За первую команду киевлян он провел 147 матчей, отличившись 18 голами и 16 ассистами. Также на его счету 28 поединков за сборную Украины.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в восемь миллионов евро.
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