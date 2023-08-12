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Суркис хочет выручить за Шапаренко более 10 миллионов евро. Однако Динамо с трансфером спешить не будет

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже даже было предложение от зарубежного клуба

Суркис хочет выручить за Шапаренко более 10 миллионов евро. Однако Динамо с трансфером спешить не будет

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис оценил трансфер полузащитника киевского клуба Николая Шапаренко в более чем 10 миллионов евро. Об этом сообщает Dynamomania со ссылкой на ТаТоТаке.

Если предложенная сумма будет меньше 10 миллионов евро – ее не примут во внимание. Если больше – она будет рассмотрена руководством "Динамо".

Сейчас у киевлян есть одно предложение по трансферу Шапаренко. Согласно информации источников, эта команда не представляет топ-5 европейских чемпионатов.

Также важным условием для трансфера является путь киевлян в Лиге конференций.

“Николая Шапаренко не отпустят из “Динамо”, если киевлянам удастся пройти греческий “Арис”, а затем сильнейшего в паре “Бешикташ” – “Нефтчи”.

Если Динамо проходит в следующий раунд – сейчас до гипотетического матча с турками никаких движений не будет. Все понимают, что без Шапаренко против турок будет тяжело”, - сообщает ТаТоТаке.

Напомним, что Николай является воспитанником академии "Мариуполя" и "Динамо". За первую команду киевлян он провел 147 матчей, отличившись 18 голами и 16 ассистами. Также на его счету 28 поединков за сборную Украины.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в восемь миллионов евро.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Динамоманія

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Комментарии (4)
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Cassid (Kiev)
12.08.2023 в 10:49
Шапа хороший игрок, но и для него, и для клуба будет лучше, если он уйдёт. Бражко вполне может его заменить, хоть и немного другого плана игрок.
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MaximSK (Киев)
12.08.2023 в 11:11
По нему нет серьезных предложений, можно зимой или следующим летом если он наберет форму и покажет себя.
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Джим Слэйд (Харьков)
12.08.2023 в 11:24
Для него да. Для клуба вряд ли, там игроков такого уровня почти нет. Бражко - это скорее на замену Сидорчуку. И я, честно говоря, не понимаю, почему эту замену ещё не произвели.
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Cassid (Kiev)
12.08.2023 в 11:34
Бражко - больше восьмерка. Просто Ван Леувен вообще без чистых опорников играет. Вот все и решили, что Бражко Сидорчук-стайл.
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