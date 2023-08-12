Суркис хочет выручить за Шапаренко более 10 миллионов евро. Однако Динамо с трансфером спешить не будет

Президент "Динамо" Игорь Суркис оценил трансфер полузащитника киевского клуба Николая Шапаренко в более чем 10 миллионов евро. Об этом сообщает Dynamomania со ссылкой на ТаТоТаке.

Если предложенная сумма будет меньше 10 миллионов евро – ее не примут во внимание. Если больше – она будет рассмотрена руководством "Динамо".

Сейчас у киевлян есть одно предложение по трансферу Шапаренко. Согласно информации источников, эта команда не представляет топ-5 европейских чемпионатов.

Также важным условием для трансфера является путь киевлян в Лиге конференций.

“Николая Шапаренко не отпустят из “Динамо”, если киевлянам удастся пройти греческий “Арис”, а затем сильнейшего в паре “Бешикташ” – “Нефтчи”. Если Динамо проходит в следующий раунд – сейчас до гипотетического матча с турками никаких движений не будет. Все понимают, что без Шапаренко против турок будет тяжело”, - сообщает ТаТоТаке.

Напомним, что Николай является воспитанником академии "Мариуполя" и "Динамо". За первую команду киевлян он провел 147 матчей, отличившись 18 голами и 16 ассистами. Также на его счету 28 поединков за сборную Украины.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в восемь миллионов евро.