Черноморец - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Задача "Черноморца" – реабилитироваться за досадное и болезненное поражение во втором туре, которое произошло на поле "Колоса". Задача "Оболони" – сохранить то желание, с которым киевляне играли в первых двух поединках чемпионата. Если эти условия будут соблюдены, есть высокие шансы увидеть интересный, содержательный футбол.

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Матч состоится в Одессе в субботу, 12-го августа, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы. Смотреть бесплатно можно прямо в этой новости.

УПЛ. Третий тур. 12.08.2023

Одесса. Стадион "Черноморец"

Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

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