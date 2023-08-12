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Черноморец - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - ФК Чорноморець
Задача "Черноморца" – реабилитироваться за досадное и болезненное поражение во втором туре, которое произошло на поле "Колоса". Задача "Оболони" – сохранить то желание, с которым киевляне играли в первых двух поединках чемпионата. Если эти условия будут соблюдены, есть высокие шансы увидеть интересный, содержательный футбол.
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Матч состоится в Одессе в субботу, 12-го августа, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы. Смотреть бесплатно можно прямо в этой новости.
УПЛ. Третий тур. 12.08.2023
Одесса. Стадион "Черноморец"
Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин
"Черноморец" 15:00 "Оболонь"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UА-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV, Setanta Sports, Vodafone TV, Omega TV, Volia TV
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