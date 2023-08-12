  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Черноморец - Оболонь: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Черноморец - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - ФК Чорноморець

UA-Футбол
Новина українською

Задача "Черноморца" – реабилитироваться за досадное и болезненное поражение во втором туре, которое произошло на поле "Колоса". Задача "Оболони" – сохранить то желание, с которым киевляне играли в первых двух поединках чемпионата. Если эти условия будут соблюдены, есть высокие шансы увидеть интересный, содержательный футбол.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в Одессе в субботу, 12-го августа, в 15:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы. Смотреть бесплатно можно прямо в этой новости.

УПЛ. Третий тур. 12.08.2023
Одесса. Стадион "Черноморец"
Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

"Черноморец" 15:00 "Оболонь"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UА-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы MEGOGO, Київстар ТБ, Sweet TV, Setanta Sports, Vodafone TV, Omega TV, Volia TV

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Чорноморець - Оболонь
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
"Теперь уже официально": Полесье все-таки оформило переход бразильца
yellow-arrow
Полесье - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Черноморец - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде