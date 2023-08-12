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Черноморец - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Колос - Верес: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото - УПЛ
"Колос" летом хорошо усилился и не может восприниматься общественностью иначе, кроме как боец за зону еврокубков. В первом туре ковалевцы не очень четко соответствовали такому реноме, но во втором – в самый раз. Как будет в этот раз? Удастся ли навязать свою игру "Вересу", который в предыдущем туре остановил "Шахтер"? Узнаем в видеотрансляции матча, которая состоится в субботу, 12-го августа, в 17:00.
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Ее обеспечат ОТТ-платформы. Смотреть можно бесплатно онлайн в этой новости.
УПЛ. 3 тур
Ковалевка. Стадион "Колос"
Арбитр в поле — Андрей Коваленко.
“Колос” 17:00 “Верес”
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
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