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Полесье - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Полесье - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Полесье - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - ФК ПОлісся / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Пусть не по вывеске, но по текущему состоянию команд – это точно один из центральных поединков третьего тура УПЛ. "Полесье" один из двух стартовых матчей проиграло, однако на то были объективные причины: удаление и безумное давление сильного соперника. А "Рух" вообще удивил, поочередно разобравшись с двумя представителями Украины в еврокубках.

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Проходной игра не будет ни для одной из сторон. Команды попытаются реализовать свои планы и добиться максимума из возможного на поле. Удастся ли? Узнаем из видеотрансляции, которая состоится в субботу, 12-го августа, в 17:00 на OTT-платформах. Смотреть можно бесплатно прямо в этой новости.

"Полесье" (Житомир) 17:00 "Рух" (Львов)

VBET Лига. 3-й тур
12 августа, Житомир, Стадион "Полесье"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол

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Трансляція матчу Полісся - Рух
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В статье: Рух (Львов) Полесье (Житомир) смотреть футбол онлайн
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