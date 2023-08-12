Полесье - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Пусть не по вывеске, но по текущему состоянию команд – это точно один из центральных поединков третьего тура УПЛ. "Полесье" один из двух стартовых матчей проиграло, однако на то были объективные причины: удаление и безумное давление сильного соперника. А "Рух" вообще удивил, поочередно разобравшись с двумя представителями Украины в еврокубках.

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Проходной игра не будет ни для одной из сторон. Команды попытаются реализовать свои планы и добиться максимума из возможного на поле. Удастся ли? Узнаем из видеотрансляции, которая состоится в субботу, 12-го августа, в 17:00 на OTT-платформах. Смотреть можно бесплатно прямо в этой новости.

VBET Лига. 3-й тур

12 августа, Житомир, Стадион "Полесье"

Текстовая онлайн-трансляция: UA-Футбол