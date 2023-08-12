Минай - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

У "Днепра-1" на неделе был тяжелый выезд в Чехию в гости к "Славии", и вот снова выезд. К счастью для Александра Кучера и его команды, только формальный. Днепряне в третьем туре УПЛ сыграют там, где фактически базируют в чемпионате Украины – на Закарпатье. Матч будет в пригороде Ужгорода в Минае на одноименной арене одноименного клуба.

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В прошлом сезоне "Днепру-1" пришлось здесь изрядно помучиться с местной командой. Результат тогда сделала пара Довбик – Пихаленок, которая этим летом распалась. Но пришло немало новичков, стремящихся заявить о себе. Так что кадрового дефицита у "Днепра-1" точно не будет.

Матч 3-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 13-го августа, в 13:00. Домашние матчи "Миная" транслируют на трех ресурсах: YouTube-канал "УПЛ ТБ", региональные телеканалы Суспільного и ОТТ-канал "Спорт 1".

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