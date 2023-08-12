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"Теперь уже официально": Полесье все-таки оформило переход бразильца

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще один новичок в Житомире

"Теперь уже официально": Полесье все-таки оформило переход бразильца

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Нападающий бразильского "Крузейро" Ариэльсон Сампайо Гальвао стал игроком "Полесья". Об этом житомирский клуб сообщил на своем официальном сайте.

“Теперь уж точно официально! Ариэльсон – игрок "Полесья"! Волки, все юридические моменты удалось уладить, поэтому приветствуйте в команде новичка”, - говорится в обращении клуба.

Добавим, что несколько дней назад "Полесье" также объявило о переходе Ариэльсона, однако впоследствии все публикации были удалены.

Переход прошел на арендных условиях. В соглашении предусмотрено право выкупа 18-летнего футболиста.

В структуре предыдущего клуба Ариэльсон выступал два года. За "Крузейро" нападающий отличился 21 голом в 53 матчах в разных возрастных категориях. За первую команду нападающий не играл.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 150 тысяч евро.

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В статье: Крузейро (Белу-Оризонти) Полесье (Житомир)
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