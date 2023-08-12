"Теперь уже официально": Полесье все-таки оформило переход бразильца

Нападающий бразильского "Крузейро" Ариэльсон Сампайо Гальвао стал игроком "Полесья". Об этом житомирский клуб сообщил на своем официальном сайте.

“Теперь уж точно официально! Ариэльсон – игрок "Полесья"! Волки, все юридические моменты удалось уладить, поэтому приветствуйте в команде новичка”, - говорится в обращении клуба.

Добавим, что несколько дней назад "Полесье" также объявило о переходе Ариэльсона, однако впоследствии все публикации были удалены.

Переход прошел на арендных условиях. В соглашении предусмотрено право выкупа 18-летнего футболиста.

В структуре предыдущего клуба Ариэльсон выступал два года. За "Крузейро" нападающий отличился 21 голом в 53 матчах в разных возрастных категориях. За первую команду нападающий не играл.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 150 тысяч евро.