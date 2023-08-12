Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Теперь уже официально": Полесье все-таки оформило переход бразильца
Еще один новичок в Житомире
Фото: ФК Полісся
Нападающий бразильского "Крузейро" Ариэльсон Сампайо Гальвао стал игроком "Полесья". Об этом житомирский клуб сообщил на своем официальном сайте.
“Теперь уж точно официально! Ариэльсон – игрок "Полесья"! Волки, все юридические моменты удалось уладить, поэтому приветствуйте в команде новичка”, - говорится в обращении клуба.
Добавим, что несколько дней назад "Полесье" также объявило о переходе Ариэльсона, однако впоследствии все публикации были удалены.
Переход прошел на арендных условиях. В соглашении предусмотрено право выкупа 18-летнего футболиста.
В структуре предыдущего клуба Ариэльсон выступал два года. За "Крузейро" нападающий отличился 21 голом в 53 матчах в разных возрастных категориях. За первую команду нападающий не играл.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 150 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Пугает лишь то, что может быть еще хуже. Обзор первых матчей Динамо и Днепра-1 в ½ отбора ЛК и ЛЕ
- Все топ-5 лиг в полном объеме и даже Саудовская Аравия. Где и как смотреть футбол в сезоне-2023/24
- История Непобежденных. Каким был последний чемпионский сезон Арсенала. ВИДЕО
- Старт АПЛ, дебют Довбика, Ворскла против Зари. Расписание футбола на 11 - 13 августа
- Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО