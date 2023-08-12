УПЛ. Черноморец - Оболонь 2:0. Одесская зрелось

В первых двух турах "Черноморец" набрал больше очков, чем "Оболонь", но после последнего матча горьковатый привкус был именно у одесситов. Они проиграли "Колосу" почти без шансов, в то время как "Оболонь" дала бой "Динамо". "Пивовары" вообще зарекомендовали себя крепким орешком на старте сезона, посрамив тех, кто прогнозировал им однозначную участь аутсайдера.

В Одессу "Оболонь" приехала играть в том же стиле, что и в предыдущих двух матчах: организованно, аккуратно в защите, но со стремительными контратаками. Но ведь и "Черноморец" не лыком шит. Главное достояние команды Григорчука по итогу первого тайма, кроме, собственно, гола, – это лишение соперника пространства. У киевлян не было свободных зон, куда бы они могли врываться, а эффективно атаковать позиционно не получалось.

Поэтому до перерыва можно отмечать разве что удар Мединского с пределов штрафной площади, который был отбит Алексеем Шевченко. Несмотря на то, что вратарь не выходил в основе команды УПЛ более 41-го месяца, мастерство Алексей не растерял.

Больше моментов было у "Черноморца". Главный из них – на 15-й минуте, когда после подачи углового Штогрин пробил головой, Федоривский отбил, а Васильев беспрепятственно сыграл на добивании – 1:0. Но забивать мог также Иеде (здесь Федоривский справился без угрозы добивания). Также опасен был "самострел" от одного из защитников "Оболони", пытавшегося прервать фланговую передачу. Наконец, дальний выстрел Ермакова. "Черноморец" по итогу тайма наработал на минимальное преимущество, поэтому ушел на отдых с чувством исполненного долга.

"Оболонь" могла бы попытаться изменить ход событий во второй 45-минутке, но планы пошли наперекосяк почти сразу после выхода из раздевалки. Карась сфолил на Иеде, увидев перед собой вторую желтую карточку. Удаление у "пивоваров" – это уже "личный почерк" команды в этом чемпионате. И смех, и грех. Понятно, что при численном меньшинстве шансов у подопечных Иващенко практически не было.

Точку в матче поставил гол Иеде, забитый на добивании после того, как Федоривский справился с выходом "один на один" от Кузика (перед тем была шикарная передача Ермакова). И очень вовремя, потому что на 73-й минуте составы выровнялись, когда Кузик получил вторую желтую за отмашку. Собственно Орест провел хороший матч, но эта красная испортила впечатление. Не так лидер "Черноморца" должен был попасть в протокол. Лучше бы (для болельщиков одесситов) – как автор гола, но свой шанс уже при счете 2:0 футболист упустил.

Еще раз повторим, что очень вовремя "Черноморец" оформил преимущество в два мяча. Потому что доигрывать вообще пришлось вдевятером после того, как Салюк получил прямую красную за фол против Тарахуни (защитник "Черноморца" пытался исправить собственную же ошибку в виде неудачной передачи на Шевченко). "Оболонь" получила психологический импульс, но не больше. "Черноморец" настолько хорошо организовался, что спокойно доиграл даже в условиях кадрового дефицита.

Напротив, был еще шанс установить разгром, но Гай Хадида со штрафного попал в перекладину. Одесситы играли уверенно, зрело, по-взрослому. Так, как и полагается против новичка. И даже момент Фатеева на последних секундах не меняет этого впечатления

"Оболони" же надо добавлять. Одного желания в течение долгой дистанции будет мало.

УПЛ. Третий тур. 12.08.2023

Одесса. Стадион "Черноморец"

Арбитр в поле – Дмитрий Панчишин

"Черноморец" – "Оболонь" 2:0

Голы: Васильев 15, Иеде 62

"Черноморец": Шевченко – Путря, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев, Шпорн – Штогрин (Грисьо 89), Кузик, Бойчук (Авагимян 46, Гучек 82) – Иеде (Хадида 63)

"Оболонь": Федоривский – Осман, Карась, Приймак, Фатеев – Черненко, Мороз, Слободян (Лукянчук 52) – Мединский (Нагиев 68), Прокопенко (Чернов 52) – Краснопир (Тарануха 63)

Предупреждения: Брагару 44, Кузик 54, Кузик 72 – Карась 26, Карась 48, Приймак 86

Удаления: Кузик 72 (вторая желтая) - Карась (вторая желтая)