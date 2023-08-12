УПЛ. Колос - Верес 2:0. Третий "сухой матч" подряд для ковалевцев

Верес ехал в Ковалевку с желанием добыть заветные три очка, а также прервать 6-матчевую серию без побед в поединках с "Колосом". Однако хозяева поля не планировали сдаваться и включились в борьбу с первой же минуты. Поединок обещал быть довольно жарким и этому также способствовало палящее августовское солнце.

"Волки" довольно быстро потеряли игрока — Дахновский пробежался по правому флангу контратаки, и в конце концов его сбил Золотов. Полузащитник получил ушиб плеча и не смог дальше продолжить поединок. Вместо него пришлось спасать положение Балану. Однако довольно быстро игроки "Вереса" создали первый момент — Близниченко попал в защитника за стенкой, после чего Курко в него же и пробил с добивания.

В первые 20 минут поединка больше моментов было у "Колоса", хотя и совсем немного — Цуриков постоянно создавал возможности для соперников, а в конце и попытался пробить сам в дальний угол ворот Паста. К сожалению для защитника ковалевцев, кипер "Вереса" взял мощный прострел. Еще один момент имел Бурда после подачи углового, однако он сфолил против Паста, поэтому атака была остановлена. При этом хозяева поля имели также преимущество и в желтых карточках — прямое следствие силовой борьбы.

Ситуация больше прояснилась на 25-й минуте, когда Безбородько перевел подачу от Ореховского ударом головой в ближний угол. "Колоски" получили желанное преимущество, но новоиспеченный герой матча через несколько минут получил "горчичник" за срыв контратаки. В дальнейшем ровенчане мощным фронтом поджимали игроков в бело-черной форме к штрафной, из-за чего получил повреждение Лучкевич. "Колос" получил еще один шанс перед перерывом, заработав угловой, однако Велетень после второй подряд подачи в штрафную "Вереса" послал мяч подальше от поля.

Ковалевцы мощно начали второй тайм, раз за разом идя в атаку, однако все было безрезультатно. Мякушко, например, не хватало поля, чтобы набрать нужный темп и навесить в штрафную площадку "волков". После первых минут хозяева поля больше "сели" в оборону. Здесь стоит похвалить игроков "Вереса", которые решили не сбиваться на передачи между центральными защитниками, а ловить своих визави на высоком прессинге (хотя этого следовало бы ожидать именно от игроков "Колоса"). Более того, они вытягивали на себя защитников при каждой атаке, из-за чего тем доставалось по ногам.

При каждой попытке идти вперед атакующее звено "колосков" непременно фолило — Велетень получил предупреждение за подкат против Шевченко, а тот же Мякушко увидел перед собой "желтый свет" из-за симуляции. На поле наблюдался классический английский футбол — атлетизм, беготня, забросы вперед наугад... Постепенно "народный клуб" вытаскивал хозяев поля на свою половину поля, но такой подход дал сбой на 71-й минуте: Гакман не увидел Демченко у себя за спиной на правом фланге штрафной и сбил соперника, когда он оказался первым на мяче. Однозначное пенальти — и Ореховский хладнокровно пробивает в правый верхний угол ворот.

Преимущество в два мяча зарядило игроков "Колоса" и те решили идти вперед большими силами. Особенно отличался Лучкевич, у которого откуда-то брались силы на прорывы в штрафную. При этом "Вересу" следовало бы делать ставку на позиционные атаки и вариативность действий, ведь времени было мало. Так и было, однако полученный результат удовлетворил ковалевцев — они набирают 7 зачетных баллов по итогам трех туров и занимают вторую строчку таблицы. Фесюн в третьем матче подряд оставляет ворота “сухими”.

VBET-Лига. 3-й тур

12 августа, Ковалевка, стадион "Колос"

Колос-Верес 2:0

Голы: Безбородько 25, Ориховский 72 (пен)

Колос: Фесюн, Лучкевич, Золотов, Бурда, Бондаренко, Цуриков, Ориховский, Богданов, Велетень (Демченко 52), Безбородько, Мякушко (Ильин 67)

Запасные: Горох, Быценко, Ильин, Гончаренко, Кукош, Милько, Демченко, Криворучко, Болбат, Гусол, Салабай

Верес: Паст, Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко, Кучеров, Дахновский (Балан 11), Близниченко (Шестаков 73), Яго (Гайдучик 73), В. Шарай, Марусич.

Запасные: Когут, Коркодим, Гагун, Жулио Сезар, Шестаков, Хондак, Кучеренко, С. Шарай, Балан, Гайдучик

Предупреждения: Золотов 4, Бурда 7, Безбородько 28, Велетень 51, Мякушко 58 — Яго 36