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Иващенко: Установка, которую мы перед игрой давали, не была выполнена
Наставник "Оболони" не понимает, почему так сложилась игра против "Черноморца"
Фото: fc.obolon.ua
Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко подвел итоги после
"Конечно, пропускать в начале игры – это тяжело. Однако мы предупреждали наших ребят, что УПЛ – это стандартные положения и надо доигрывать по своим игрокам. Но то, что мы планировали тренерским штабом в первом тайме – не сыграло. Та установка, которую мы перед игрой давали не была исполнена. Будем разбираться, почему так случилось.
Благодарность ребятам за второй тайм. Остались в меньшинстве, но смогли создать несколько моментов. Ну, футбол не прощает подобных ошибок. Надо забивать, чтобы выровнять игру. Еще раз скажу – не знаю, что случилось, но ребята не выполнили установку на первый тайм.
Да, мы добавили активности во втором тайме, создали моменты, заработали красные карточки для соперника, но не смогли переломить ход игры. Надо забивать", - рассказал наставник "пивоваров".
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