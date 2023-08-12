Григорчук: Когда вся лава запасных вроде бы специально, наигранно соскакивает со своих мест, куда-то бежит - это дикость

Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал победу над "Оболонью" в рамках 3-го тура УПЛ.

- Сегодня мы выиграли и больше даже не хочется ничего говорить. Цену нашей победы вы видели – мы потеряли двух футболистов перед "Динамо".

Если ты теряешь футболистов, когда у тебя их 20, это нормально, можно жить. А когда 14 – это совсем другая картина. И из них еще не готовы двое-трое. Но будем исходить из того, что имеем и будем находить способы.

- По поводу легионеров. Самсон, как ему еще не хватает химии с другими игроками? И когда ждать возвращения Бадибанги?

- Самсон – да. Очевидно и ощутимо, что интеграция еще далека от завершения. Бадибанга – просто трудно сказать. Даже не берусь, чтобы ничего лишнего не сказать. То есть это может быть очень нескоро, а может быть через две недели, например. Но не берусь сказать.

- Как у игроков "Черноморца" получается сдерживать свои эмоции на фоне провокаций судей и соперников?

- О судействе я вообще не хочу говорить, потому что я уже замучался говорить об этом. Здесь много очевидных вещей – тему судейства сегодня исключаем. А что касается провокаций со стороны соперника – нет, я бы это не назвал провокациями. Ни в коем случае не могу обвинить кого-либо из игроков "Оболони" в какой-либо провокации.

Другое дело, что есть некая культура поведения как на поле, так и на скамейке запасных. Так здесь - мы видим, что такое происходит, к сожалению. Я думаю, что пора ввести изменения в правила и регламент, чтобы на скамейке запасных была другая атмосфера, другой порядок поведения, потому что когда что-то происходит на поле и вся скамейка будто просто специально, наигранно соскакивает со своих мест, куда-то бежит, оказывают давление на судей. – на мой взгляд, это какая-то дикость.

Я скажу так, и с нашей стороны мы бы начали с себя, чтобы у нас вообще был полный порядок. Во-вторых – я бы рекомендовал, чтобы в украинском футболе были сделаны такие шаги, чтобы на скамейке запасных было другое поведение.

Что касается поля – это уровень футболиста. Когда мой футболист падает и кричит, я готов его разорвать. Честно вам скажу. Когда это делает соперник – ну словно не мое дело. Но для меня, когда фуболист падает и что-то там "Ой, ай!" - это просто футболист самого низкого уровня, который можно себе представить. Я просто сказал свое мнение, совсем никого не критикуя и не обвиняя. Повторяю еще раз: никакой провокации со стороны соперника я не увидел", – рассказал наставник "моряков".