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Уверенные 3 очка. Черноморец - Оболонь 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Черноморец - Оболонь ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Уверенные 3 очка. Черноморец - Оболонь 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Оболонь"

Новина українською

После прошлого матча, который "Черноморец" проиграл "Колосу", одесский клуб играет с тем же счетом 2:0, но теперь в свою пользу.

Хозяева открыли счет уже на 15 минуте, отметился забитым голом 29-летний полузащитник Александр Васильев. Комфортным счет одесситы сделали во втором тайме после заброса на Кузыка. Орест не смог реализовать момент, но вратарь киевского клуба отбил мяч в сторону Иеде, который и забил второй мяч. Для Самсона этот мяч был дебютным за клуб.

"Черноморец" после трех туров имеет в своем активе две победы и одно поражение. "Оболонь" смог завоевать лишь 1 очко за три игры.

3-й тур УПЛ, сезон 2023/24

Одесса. Стадион "Черноморец"

"Черноморец" - "Оболонь" 2:0

Голы: Васильев 15, Иеде 62

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В статье: Черноморец (Одесса) Оболонь (Киев)
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