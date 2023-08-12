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Уверенные 3 очка. Черноморец - Оболонь 2:0. Обзор матча и видео голов
Черноморец - Оболонь ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Оболонь"
После прошлого матча, который "Черноморец" проиграл "Колосу", одесский клуб играет с тем же счетом 2:0, но теперь в свою пользу.
Хозяева открыли счет уже на 15 минуте, отметился забитым голом 29-летний полузащитник Александр Васильев. Комфортным счет одесситы сделали во втором тайме после заброса на Кузыка. Орест не смог реализовать момент, но вратарь киевского клуба отбил мяч в сторону Иеде, который и забил второй мяч. Для Самсона этот мяч был дебютным за клуб.
"Черноморец" после трех туров имеет в своем активе две победы и одно поражение. "Оболонь" смог завоевать лишь 1 очко за три игры.
3-й тур УПЛ, сезон 2023/24
Одесса. Стадион "Черноморец"
"Черноморец" - "Оболонь" 2:0
Голы: Васильев 15, Иеде 62
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