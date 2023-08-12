Кривбасс - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Матч "Кривбасса" и "ЛНЗ" продолжит третий тур УПЛ. Обе команды одержали свои первые победы, поэтому этот поединок будет принципиальным (особенно учитывая их одинаковое турнирное положение).

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в воскресенье, 13 августа, в 17:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Кривбасс" — "ЛНЗ" проведут ОТТ платформы MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Водафон ТВ, sweet.tv, Omega.TV, Volia.TV. Просмотр матча — бесплатный.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Кривбасс - ЛНЗ Смотреть трансляцию