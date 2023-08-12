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Кривбасс - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Кривбасс - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК "Кривбасс"

UA-Футбол
Новина українською

Матч "Кривбасса" и "ЛНЗ" продолжит третий тур УПЛ. Обе команды одержали свои первые победы, поэтому этот поединок будет принципиальным (особенно учитывая их одинаковое турнирное положение).

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Матч состоится в воскресенье, 13 августа, в 17:00.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Кривбасс" — "ЛНЗ" проведут ОТТ платформы MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Водафон ТВ, sweet.tv, Omega.TV, Volia.TV. Просмотр матча — бесплатный.

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Трансляція матчу Кривбасс - ЛНЗ
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Также вы можете следить за ходом событий на поле в Матч-центре UA-Футбол в текстовой трансляции, если не можете посмотреть видеоэфир.

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В статье: Украинская Премьер-лига ЛНЗ (Черкассы) Кривбасс
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