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Кривбасс - ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ФК "Кривбасс"
Матч "Кривбасса" и "ЛНЗ" продолжит третий тур УПЛ. Обе команды одержали свои первые победы, поэтому этот поединок будет принципиальным (особенно учитывая их одинаковое турнирное положение).
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Матч состоится в воскресенье, 13 августа, в 17:00.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча "Кривбасс" — "ЛНЗ" проведут ОТТ платформы MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Водафон ТВ, sweet.tv, Omega.TV, Volia.TV. Просмотр матча — бесплатный.
Также вы можете следить за ходом событий на поле в Матч-центре UA-Футбол в
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