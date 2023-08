Кривбасс - ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 13.08.2023

"Кривбасс" и "ЛНЗ" получили свои первые победы в новом розыгрыше УПЛ, поэтому поединок будет особенно принципиальным — это первый домашний матч для "бело-красно-черных". Команды имеют весомые потери среди основного состава, однако у Юрия Вернидуба и Александра Ковпака есть достаточно пространства для маневров.

УПЛ. 3 тур

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле — Александр Каленов

“Кривбасс” 17:00 “ЛНЗ”

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports

Новости "Кривбасса"

Клуб из Кривого Рога в прошлом туре неожиданно переиграл "Зарю" со счетом 3:1. Эта победа стала первой в новом розыгрыше УПЛ и подопечные Юрия Вернидуба настроены удвоить успех.

В воскресном поединке "Кривбассу" не поможет Дмитрий Семенов, который восстанавливается после рецидива травмы. Также на поле стадиона "Горняк" не выйдет Владислав Семотюк, который отбывает 2-матчевую дисквалификацию после красной карточки в поединке с "Александрией".

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Илич, Бизимана, Приходько, Лунев, Дебелко, Кожушко

Новости "ЛНЗ"

Абсолютный дебютант "ЛНЗ", несмотря на поражение от "Черноморца", все же смог одержать первую победу в истории собственных выступлений в элите. Жертвой черкащан стал "Минай" — 3:0.

Хавбек "ЛНЗ" Сергей Рыбалка, который получил повреждение в стартовом матче чемпионата УПЛ с "Черноморцем", пропустит несколько матчей. Травма оказалась довольно серьезной, поэтому игрок пропустит также матч в Кривом Роге.

Ориентировочный состав "ЛНЗ": Пеньков, Лопыренок, Муравский, Норенков, Стасюк, Бойко, Пасич, Олейник, Хамелюк, Шестаков, Прядун

“Кривбасс”-”ЛНЗ”. Статистика личных встреч

Ранее соперники не встречались ни в каких официальных турнирах.

"Кривбасс"-"ЛНЗ". Последние матчи команд

Домашняя безничейная серия Кривбасса в УПЛ продолжается 12 игр: 8 побед и 4 поражения.

"ЛНЗ" в последних матчах имел достаточно хорошие результаты, особенно в плей-офф за выход в элиту.

"Кривбас"-"ЛНЗ". Турнирное положение команд

Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, однако это лишь начало турнира. Все может измениться.

<table class="macros championship-table-semifinal"> <tr> <th style="width:15px;text-align:center;">#</th> <th style="text-align:left; padding-left:5px;width:50%">Команда</th> <th>И</th> <th>В</th> <th>Н</th> <th>П</th> <th>М</th> <th>РМ</th> <th>О</th> <th>ЧИ</th> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>1</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Рух</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>7-2</td> <td>+5</td> <td><b>9</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>2</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Колос</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>4-0</td> <td>+4</td> <td><b>7</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>3</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Динамо</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>8-3</td> <td>+5</td> <td><b>6</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>4</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Черноморец</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4-2</td> <td>+2</td> <td><b>6</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>5</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">ФК Александрия</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2-0</td> <td>+2</td> <td><b>6</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>6</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Шахтер</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>3-2</td> <td>+1</td> <td><b>4</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>7</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">СК Днепр-1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2-1</td> <td>+1</td> <td><b>3</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>8</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">ЛНЗ</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3-2</td> <td>+1</td> <td><b>3</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>9</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Кривбасс</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3-2</td> <td>+1</td> <td><b>3</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>10</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Полесье</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>3-3</td> <td>0</td> <td><b>3</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>11</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Оболонь</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>2-6</td> <td>-4</td> <td><b>1</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>12</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Верес</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1-5</td> <td>-4</td> <td><b>1</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>13</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Металлист 1925</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>1-3</td> <td>-2</td> <td><b>0</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>14</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Заря</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>2-5</td> <td>-3</td> <td><b>0</b></td> <td>0</td> </tr> <tr class="championship-table-even even"> <td>15</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">Ворскла</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1-4</td> <td>-3</td> <td><b>0</b></td> <td>0</td> </tr> <tr > <td>16</td> <td style="text-align:left; padding-left:5px;">ФК Минай</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>1-7</td> <td>-6</td> <td><b>0</b></td> <td>0</td> </tr> </table>

"Кривбас"-"ЛНЗ". Ставка и коэффициенты

"Кривбас" - "ЛНЗ". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Кривбасса" 2:1. Обе команды забивали более 2 голов в прошлых матчах, поэтому стоит ждать голевую феерию в Кривом Роге. Однако фактор хозяев поля играет в пользу "Кривбасса".

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша