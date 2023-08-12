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На последних минутах. "Полесье" - "Рух" 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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Полесье - Рух ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 12.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

На последних минутах. "Полесье" - "Рух" 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: пресслужби ФК "Полісся"

Новина українською

Прошел матч 3-го тура УПЛ в котором "Полесье" принимало "Рух". Гости смогли вырвать победу на последних минутах матча. Благодаря этому львовский клуб одерживает третью победу подряд и выходит на первую строчку чемпионата.

Опять коуч "Руха" проводит замены, которые помогают ему получить важные очки. На этот раз Квасница вышел на замену и смог реализовать момент на 90 мин после передачи Климчука на дальнюю штангу. Для футболиста это был второй мяч в УПЛ.

Житомирский клуб смог переиграть оппонента лишь 1 раз и имеет в активе 3 очка.

3-й тур УПЛ, сезон 2023/24

12 августа, Житомир, стадион "Полесье"

"Полесье" (Житомир) - "Рух" (Львов) 0:1

Гол: Квасница (90)

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В статье: Рух (Львов) Полесье (Житомир)
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