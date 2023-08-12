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Колос - Верес 2:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Ковалевцы на втором месте в таблице

Колос - Верес 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 3-го тура УПЛ ковалевский "Колос" на своем поле уверенно обыграл ровенский "Верес". Хозяева поля забили по голу в каждом из таймов. Сначала по игре отличился Безбородько, а позже Ориховский реализовал пенальти. В настоящее время команда Ярослава Вишняка имеет в своем активе 7 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Украины. В свою очередь у подопечных Сергея Лавриненко всего 1 зачетный балл и коллектив расположился на 12-м месте.

VBET-Лига. 3-й тур

12 августа, Ковалевка, стадион "Колос"

Колос-Верес 2:0

Голы: Безбородько 25, Ориховский 72 (пен)

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В статье: Верес (Ровно) Колос (Ковалевка)
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