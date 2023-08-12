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Колос - Верес 2:0. Обзор матча и видео голов
Ковалевцы на втором месте в таблице
Фото: УПЛ
В рамках 3-го тура УПЛ ковалевский "Колос" на своем поле уверенно обыграл ровенский "Верес". Хозяева поля забили по голу в каждом из таймов. Сначала по игре отличился Безбородько, а позже Ориховский реализовал пенальти. В настоящее время команда Ярослава Вишняка имеет в своем активе 7 очков и занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Украины. В свою очередь у подопечных Сергея Лавриненко всего 1 зачетный балл и коллектив расположился на 12-м месте.
VBET-Лига. 3-й тур
12 августа, Ковалевка, стадион "Колос"
Голы: Безбородько 25, Ориховский 72 (пен)
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