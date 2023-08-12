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Пономарев: За счет командных действий и подготовки удалось вырвать победу у Полесья
Наставник "Руха" о 3-й подряд победе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал
"Позитивные эмоции, потому что победили. В первом тайме не удалось воплотить на поле то, что мы планировали. Но уже третью игру мы очень качественно проводим второй тайм. Благодаря этому и удалось победить "Полесье".
Двойная замена в начале второго тайма должна была прибавить командной скорости. Также в предыдущих матчах замены усиливали игру, так произошло и в этот раз. К нам тоже вернулся Плюман. Он еще не готов на 100%, но это качественный футболист, который поможет команде.
За счет командных действий и функциональной подготовки удалось вырвать победу в игре с "Полесьем". У житомирян есть несколько хороших атакующих игроков, и мы готовились к этому матчу", - рассказал Пономарев.
Эта победа стала третьей подряд для львовян в текущем сезоне чемпионата Украины. На данный момент "Рух" имеет в своем активе 9 очков и возглавляет турнирную таблицу.
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