Пономарев: За счет командных действий и подготовки удалось вырвать победу у Полесья

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал победу над "Полесьем" в рамках 3-го тура УПЛ.

"Позитивные эмоции, потому что победили. В первом тайме не удалось воплотить на поле то, что мы планировали. Но уже третью игру мы очень качественно проводим второй тайм. Благодаря этому и удалось победить "Полесье".

Двойная замена в начале второго тайма должна была прибавить командной скорости. Также в предыдущих матчах замены усиливали игру, так произошло и в этот раз. К нам тоже вернулся Плюман. Он еще не готов на 100%, но это качественный футболист, который поможет команде.

За счет командных действий и функциональной подготовки удалось вырвать победу в игре с "Полесьем". У житомирян есть несколько хороших атакующих игроков, и мы готовились к этому матчу", - рассказал Пономарев.