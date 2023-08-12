  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пономарев: За счет командных действий и подготовки удалось вырвать победу у Полесья
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пономарев: За счет командных действий и подготовки удалось вырвать победу у Полесья

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Наставник "Руха" о 3-й подряд победе

Пономарев: За счет командных действий и подготовки удалось вырвать победу у Полесья

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал победу над "Полесьем" в рамках 3-го тура УПЛ.

"Позитивные эмоции, потому что победили. В первом тайме не удалось воплотить на поле то, что мы планировали. Но уже третью игру мы очень качественно проводим второй тайм. Благодаря этому и удалось победить "Полесье".

Двойная замена в начале второго тайма должна была прибавить командной скорости. Также в предыдущих матчах замены усиливали игру, так произошло и в этот раз. К нам тоже вернулся Плюман. Он еще не готов на 100%, но это качественный футболист, который поможет команде.

За счет командных действий и функциональной подготовки удалось вырвать победу в игре с "Полесьем". У житомирян есть несколько хороших атакующих игроков, и мы готовились к этому матчу", - рассказал Пономарев.

Эта победа стала третьей подряд для львовян в текущем сезоне чемпионата Украины. На данный момент "Рух" имеет в своем активе 9 очков и возглавляет турнирную таблицу.

По теме
yellow-arrow
Лавриненко: Поражение от Колоса - не закономерно. По игре мы не выглядели ужаснее
yellow-arrow
Вишняк: Работаем, чтобы выходящие на замену игроки помогали дожимать соперника
yellow-arrow
Колос - Верес 2:0. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Полесье (Житомир) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Рух"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде