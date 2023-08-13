Вишняк: Работаем, чтобы выходящие на замену игроки помогали дожимать соперника

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал победу на ровенском "Вересом" в рамках 3-го тура УПЛ.

"Впечатления – положительные! Мы победили. А победа – это всегда положительные впечатления. Это был непростой и очень нервный матч в нашем исполнении. На первых минутах мы плохо вошли в игру. Но в общем – впечатления положительные.

Быстрые предупреждения Золотова и Бурды, конечно, повлияли на нашу игру. Эти желтые карточки не позволяли нам прессинговать соперника высоко. Игроки "Вереса" – очень быстрые. Мы не успевали и решили больше играть на контратаках, чтобы не получить второе предупреждение и не доигрывать в меньшинстве.

Ключевой эпизод матча – удачный выход на замену наших футболистов. Мы ужесточили игру заменами. И, конечно, пенальти, который заработал Демченко. Второй гол закрыл игру.

Мы много работаем над тем, чтобы игроки выходящие на замену помогали поддерживать ритм и дожимать соперника. Это очень важно. Рад всех наших игроков", - рассказал Вишняк.