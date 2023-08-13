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Лавриненко: Поражение от Колоса - не закономерно. По игре мы не выглядели ужаснее

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Вереса" не считает результат матча справедливым

Лавриненко: Поражение от Колоса - не закономерно. По игре мы не выглядели ужаснее

nkveres.com

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от ковалевского "Колоса" в рамках 3-го тура УПЛ.

"Результатом я не доволен точно. Что касается рисунка игры, то к 72-й минуте примерно, к моменту с пенальти - игра нам удавалась, были неплохие моменты. К сожалению, после таких ошибок, которые привели к двум пропущенным головам, нам очень тяжело было повлиять на результат.

Да, потеря Виталия Дахновского повлияла на нашу игру. Мы разочарованы, что он выбыл так рано. Виталий – очень быстрый футболист, с хорошей стартовой скоростью. Игроки, которые вошли в игру со скамейки запасных, должны были усилить нас. Но произошло не так, как мы хотели. Есть, что имеем.

Гол Дениса Безбородько? Здесь сыграли роль индивидуальные качества игрока "Колоса". Такому нападающему тяжело противостоять. Но это тоже ошибка наших центральных защитников. Была задача не давать ему простора. Вместо этого мы допустили роковую ошибку.

Поражение – не закономерно. По игре мы не выглядели ужаснее. Просто "Колос" качественнее реализовал свои моменты. Качество наших футболистов не позволило забить свой гол.

Мы не так долго работаем с командой. Но уже сделали много качественных перемен. Не останавливаемся - работаем дальше", - рассказал Лавриненко.

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В статье: Верес (Ровно) Сергей Лавриненко Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК "Верес"

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