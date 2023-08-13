Ворскла - Заря: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Сегодня, 13 августа, в рамках третьего тура УПЛ 2023/24 сыграют команды, еще не набиравшие очков. Полтавская "Ворскла" в родных стенах сыграет против луганской "Зари".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.