Минай - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Обе команды начинают тур с неприятными чувствами. "Минай" дважды проиграл на старте, поэтому сейчас очень нуждается в турнирных очках, чтобы не оказаться в психологической яме. "Днепр-1", похоже, там уже оказался после неудач в еврокубках. Говорят о возможности отставки Кучера. Какая из команд лучше подготовилась к матчу в таких условиях? Сумеет ли "Днепр-1" использовать свой высший командный класс? Узнаем из видеотрансляции, которая состоится в воскресенье, 13-го августа 2023-го года, в 13:00.

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УПЛ. Третий тур. 13.08.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Виктор Копиевский

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Суспільне, Спорт 1