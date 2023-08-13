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Минай - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Минай - Днепр-1: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Минай - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды начинают тур с неприятными чувствами. "Минай" дважды проиграл на старте, поэтому сейчас очень нуждается в турнирных очках, чтобы не оказаться в психологической яме. "Днепр-1", похоже, там уже оказался после неудач в еврокубках. Говорят о возможности отставки Кучера. Какая из команд лучше подготовилась к матчу в таких условиях? Сумеет ли "Днепр-1" использовать свой высший командный класс? Узнаем из видеотрансляции, которая состоится в воскресенье, 13-го августа 2023-го года, в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотреть можно бесплатно в этой новости.

УПЛ. Третий тур. 13.08.2023
Минай. "Минай-Арена"
Арбитр в поле – Виктор Копиевский

"Минай" 13:00 "Днепр-1"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – YouTube, Суспільне, Спорт 1

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Трансляція матчу Минай - Дніпро-1
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Комментарии (1)
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жека-киев (биг виладж)
13.08.2023 в 11:07
Ну шо, вперед Минай! Комусь потрібно заставити їх шукати нормального тренера.
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