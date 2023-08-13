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Ворскла - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ворскла - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ворскла - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Команды-неудачники стартового отрезка УПЛ. "Заря" проиграла два первых матча, "Ворсклаа" сыграла только один, но крайне неудачно. Кроме того, полтавчане уже успели вылететь из Лиги конференций, наткнувшись на шквал критики.

Виктор Скрипник должен доказывать здесь и сейчас свою способность контролировать процессы в команде. Если этого не произойдет, возможны любые сценарии.

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Матч 3-го тура УПЛ состоится в воскресенье, 13-го августа, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах бесплатно. В том числе и в этой новости.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур
13 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Арбитр: Дмитрий Бондаренко

"Ворскла" (Полтава) 15:00 "Заря" (Луганск)

Телетрансляция – MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТВ и т.д.
Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>>

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Трансляція матчу Ворскла - Зоря
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