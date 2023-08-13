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Кривбасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс - ЛНЗ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
ЛНЗ начал с поражения свой путь в УПЛ, но уже успел исправиться, одержав историческую победу на поле "Миная". У "Кривбасса" практически аналогичный сценарий: поражение в первом туре и победа – во втором. Обе команды стремятся продлить именно положительную линию.
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Кому из соперников это удастся? Будет ли Юрий Вернидуб снова выплескивать эмоциями? Узнаем из видеотрансляции, которая состоится в воскресенье, 13 августа 2023 года, в 17:00. Сигнал обеспечат популярные украинские ОТТ-платформы. Смотреть можно бесплатно.
УПЛ. 3 тур
Кривой Рог. Стадион "Горняк"
Арбитр в поле — Александр Каленов
“Кривбасс” 17:00 “ЛНЗ”
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
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