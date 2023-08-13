Кривбасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ЛНЗ начал с поражения свой путь в УПЛ, но уже успел исправиться, одержав историческую победу на поле "Миная". У "Кривбасса" практически аналогичный сценарий: поражение в первом туре и победа – во втором. Обе команды стремятся продлить именно положительную линию.

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Кому из соперников это удастся? Будет ли Юрий Вернидуб снова выплескивать эмоциями? Узнаем из видеотрансляции, которая состоится в воскресенье, 13 августа 2023 года, в 17:00. Сигнал обеспечат популярные украинские ОТТ-платформы. Смотреть можно бесплатно.

УПЛ. 3 тур

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле — Александр Каленов

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