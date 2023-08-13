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Кривбасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Кривбасс - ЛНЗ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 13.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Кривбасс – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

ЛНЗ начал с поражения свой путь в УПЛ, но уже успел исправиться, одержав историческую победу на поле "Миная". У "Кривбасса" практически аналогичный сценарий: поражение в первом туре и победа – во втором. Обе команды стремятся продлить именно положительную линию.

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Кому из соперников это удастся? Будет ли Юрий Вернидуб снова выплескивать эмоциями? Узнаем из видеотрансляции, которая состоится в воскресенье, 13 августа 2023 года, в 17:00. Сигнал обеспечат популярные украинские ОТТ-платформы. Смотреть можно бесплатно.

УПЛ. 3 тур

Кривой Рог. Стадион "Горняк"

Арбитр в поле — Александр Каленов

“Кривбасс” 17:00 “ЛНЗ”

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports

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Трансляція матчу Кривбас - ЛНЗ
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