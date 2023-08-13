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Филиппов и Билл в старте - стали известны составы на матч Минай - Днепр-1
Игра начнется в 13:00 по киевскому времени
Фото: СК Днепр-1
Стали известны стартовые составы "Днепра-1" и "Миная" на матч третьего тура Украинской Премьер-лиги. Днепрян на поле выведет с первых минут капитан Александр Пихаленок. Также в стартовом составе сыграют вингер Билл и нападающий Александр Филиппов.
Состав "Миная": Бандура, Немчанинов, Кравчук, Чуев, Солдат, Рогозинский, Витенчук, Петько, Панасенко, Твердохлиб, Одарюк.
Запасные: Ольховый, Росул, Дмитрук, Ралюченко, Ременяк, Булеза, Голуб, Гуничев, Гечев, Демиденко, Кораблин.
Состав "Днепра-1": Канарейкин, Каплиенко, Кравец, Сарапий, Адамюк, Бабенко, Рубчинский, Пихаленок, Билл, Леднев, Филиппов.
Запасные: Валеф, Крапивцов, Пасич, Сваток, Горбунов, Танчик, Пурита, Минго, Горин, Когут, Гаджиев, Кивинда.
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