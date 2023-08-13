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Калитвинцев: Мы контролировали мяч против Руха, но за хороший контроль очки не дают

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй неудачный результат подряд

Калитвинцев: Мы контролировали мяч против Руха, но за хороший контроль очки не дают

Фото: ФК Верес

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своих подопечных в матче против "Руха":

“Мы контролировали мяч, был хороший контроль. Не хватало остроты. За хороший контроль очки не дают. Наш соперник очень дисциплинированно сыграл в обороне, мы ожидали такой игры, но то, что произошло на последних минутах, разберем.

Надо побыстрее двигаться. Свободных зон нам соперник не предоставил. Потребовалось больше ударов, мы не били. Не будем бить – не убьем, будем бить – может, убьем.

Игра катилась вничью, но это поражение. Разберем эту игру. Было очень мало остроты впереди.

Закономерный ли итог? Не буду отвечать на этот вопрос, ведь это означает, что они до начала матча выиграли, а это не так. Но соперники заслужили победу, потому что они на один мяч забили больше”, - сказал Калитвинцев.

После трех сыгранных матчей "Полесье" имеет в активе три очка. Пока команда идет на 10 позиции в УПЛ.

Следующий поединок житомиряне проведут 18 августа против ЛНЗ.

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В статье: Юрий Калитвинцев Рух (Львов) Полесье (Житомир)
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Источник:
Sport.ua

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