УПЛ. Минай - Днепр-1 1:1. Ко всем бедам

Худшего бекграунда для этого матча было не найти. Обе команды плохо начали сезон. "Минай" проиграл два стартовых матча чемпионата, причем – разгромно; "Днепр-1" вымучил победу над "Полесьем", но страдает в еврокубках. Дошло до того, что один тренер должен был через прессу успокаивать болельщиков, говоря, что катастрофы не произошло. А другой – отбиваться от вопросов о кредите доверия.

Психологически сегодня легче было "Минаю". Два поражения – это неприятно, но и за третье никто не поливал бы закарпатцев грязью, учитывая статус и имя соперника. А вот "Днепр-1" не имел права на ошибку. После провала в Чехии от Кучера требовали только победы. В идеале – уверенной.

В таких условиях тренер не побоялся немного рискнуть со стартовым составом. По крайней мере, появление в основе Билла – это не что иное, как риск. С другой стороны, Гуцуляк, Мирошниченко недоступны, поэтому выбор тренера был не от хорошей жизни. Бланко остался в запасе.

"Минай" включил в заявку новичка Кораблина, о контракте с которым было объявлено только сегодня. Но главная кадровая новость в контексте закарпатцев – отсутствие основного форварда Вишневского. Ему не позволила сыграть травма.

Несмотря на это, "Минай" не был безынициативным в атаке. Да, угрожал воротам немного реже, чем соперник, но делал это. Классный момент был у Твердохлеба, которому представилась возможность пробить с близкого расстояния после ошибки Кинарейкина. Чуть не попал. В другом эпизоде уже была атака с дальним ударом, который, однако, оказался не столь острым.

"Днепр-1" к голу был ближе. Дважды стрелял лучший игрок команды стартового отрезка сезона Рубчинский. Билл вообще продрался по флангу и с острого угла зарядил в штангу. А Филиппов пытался найти свое счастье ударом с пределов штрафной площадки, что тоже обернулось неудачей. Гости играли достаточно энергично, но не максимально эффективно.

Очередной момент превратился в пыль истории на 40-й минуте, когда Филиппов бил или пасовал из свободной зоны на правом углу штрафной площади, а Билл не успел на дальнюю штангу. Куда ближе к успеху был Каплиенко, удар головой которого заставил Бандуру стелиться по газону. Кучер нервничал, потому что забить не удавалось. Да еще и "Днепр-1" пропускал контратаки, как в случае с ударом Твердохлеба.

"Днепр-1" собирался наверстывать упущенное после перерыва, но планы пришлось менять в экстренном режиме. На самом старте тайма Сарапий фолом остановил выход один на один Твердохлеба, за что увидел перед собой сначала желтую карточку, а после вмешательства ВАР – красную.

Вот в такой ситуации "Минай" показал "Днепру-1", как нужно использовать большинство (отсылка к матчу со "Славией"). Закарпатцы грамотно оборонялись, не давая сопернику пространства, а впереди создавали коллективный напор. Твердохлеба вывели на ударную позицию, но в последний момент Егора заблокировали защитники. А потом днепрянам просто повезло, что мяч свалился с ноги Витенчука.

Хотя, само собой, и от "Днепра-1" была угроза даже чисто на индивидуальном классе игроков. Так забить мог, кажется, Каплиенко, но Бандура был на месте.

Идеальный шанс у фаворита был уже после 80-й минуты, когда после долгих консультаций арбитры приняли решение поставить пенальти за контакт между Кравчуком и Танчиком. Нога защитника "Миная" была высоко в воздухе, на нее и наткнулся футболист "Днепра-1". Но Бандуре было все равно – он потянул удар Бабенко с "точки". После этого, кажется, руки опустились даже у до сих пор азартного Кучера.

Словно по инерции "Днепр-1" шел вперед, сзади обнажив немало зон. "Минай" не настолько плох, чтобы этим не воспользоваться: банальная подача с фланга, Твердохлеб пробил головой, Кинарейкин, словно горячий картофель, отбил перед собой и тот же Твердохлеб добил - 1:0.

Казалось, что это все, но Солдат в простой ситуации в штрафной сбил Бланко и сам пострадавший реализовал приговор. На этот раз Бандура не помог.

Напряженный, интересный матч. Который однозначно пойдет в актив "Минаю". А для "Днепра-1" ничья – это потеря. Ко всем бедам.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. Третий тур. 13.08.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле – Виктор Копиевский; арбитр VAR – Игорь Пасхал

"Минай" – "Днепр-1" 1:1

Голы: Твердохлеб 89 - Бланко 90+3 (пен.)

"Минай": Бандура - Немчанинов, Кравчук, Чуев, Солдат - Рогозинский (Кораблин 86), Витенчук, Петько (Булеза 68) - Твердохлеб, Одарюк (Гечев 65), Панасенко (Ралюченко 65)

"Днепр-1": Кинарейкин - Каплиенко, Кравец, Сарапий, Адамюк - Рубчинский (Пурита 86), Бабенко - Билл (Кивинда 57), Пихаленок (Бланко 57), Леднев (Танчик 57) - Филиппов (Когут 75)

Предупреждения: Панасенко 43, Петько 65 – Адамюк 29, Бабенко 59

Удаление: Сарапий 50

Нереализованный пенальти: Бабенко 82 (вратарь)