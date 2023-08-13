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Минай оформил трансфер полузащитника Кривбасса
21-летний футболист сменил команду
Фото: ФК Кривбасс
"Минай" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Кривбасса" Тимура Кораблина.
Контракт между закарпатским клубом и игроком подписан на три года.
“Кривбасс” и “Минай” договорились о полноценном трансфере футболиста. Однако пока условия перехода неизвестны.
Добавим, что Кораблин является уроженцем Запорожья и воспитанником тамошнего "Металлурга". Он присоединился к “Кривбассу” летом прошлого года и провел за один сезон 11 матчей. На его счету один гол в УПЛ.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 150 тысяч евро.
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