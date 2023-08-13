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Минай оформил трансфер полузащитника Кривбасса

Премьер-лига
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21-летний футболист сменил команду

Минай оформил трансфер полузащитника Кривбасса

Фото: ФК Кривбасс

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"Минай" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Кривбасса" Тимура Кораблина.

Контракт между закарпатским клубом и игроком подписан на три года.

“Кривбасс” и “Минай” договорились о полноценном трансфере футболиста. Однако пока условия перехода неизвестны.

Добавим, что Кораблин является уроженцем Запорожья и воспитанником тамошнего "Металлурга". Он присоединился к “Кривбассу” летом прошлого года и провел за один сезон 11 матчей. На его счету один гол в УПЛ.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего футболиста в 150 тысяч евро.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай Тимур Кораблин
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