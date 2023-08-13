Шаран: Ничья – закономерный результат. Нам не хватало последней передачи

Наставник "Миная" Владимир Шаран прокомментировал ничью в матче с "Днепром-1" (1:1):

– Какие эмоции после такого матча? Трудно сейчас?

– До игры я думал и говорил об этом ребятам, что нам уже пора очки забирать и у лидеров чемпионата. Потому что в прошлом сезоне так сложилось, что не отобрали очки почти ни у одного из лидеров: ни у "Шахтера", ни у "Динамо", ни у "Днепра-1". Только с "Зарей" одно очко получили. От "Днепра-1" в прошлом году дома было досадное поражение, соперник тогда выиграл на мастерстве Пихалёнка и Довбика.

Сегодня мы понимали, что они будут утомлены после Праги, после переездов. Мы понимали это и хотели показать игру перед своими болельщиками, хотели добиться положительного результата. В конце концов это уже третья игра чемпионата, поэтому нужно стараться набирать очки с каждой командой.

Что касается поединка… Ничья – закономерный результат. "Днепр-1" играл вдесятером, но мы при этом мало создали моментов, контрвыпады у нас были хорошие, порой удавались и атаки, но не было последней передачи. Считаю, будь Вишневский, возможно, у нас было бы больше моментов. Но много на позиции форварда работал и Егор Твердохлеб, он и забил мяч.

Когда счет стал 1:0, конечно, мы хотели выиграть. Оставалось семь добавленных минут, но пропустили досадный гол. Однако это ничья, одно очко, наше первое очко в чемпионате, с которым и поздравляю болельщиков и президента.

- Ничья с таким соперником – это хороший результат, это понятно. Но как переживали эмоциональные горки, которые были в конце матча: сначала забили, потом пропустили?

- Это очень тяжело, но это жизнь. Это футбол, это спорт. Здесь есть и радость, и уныние. В раздевалке ребята сидели подавленные, ведь победа была близка. Для меня эта победа была бы важна не просто через три очка в таблицу, но и психологически. Мы ведь были бы психологически увереннее перед выездом в Киев к "Металлисту 1925".

– Игра вашей команды вам сегодня понравилась?

- Понравился прессинг в исполнении нашей команды, понравилось то, как в некоторых моментах мы здорово выходили из защиты в атаку, а самое большее, что не понравилось – это стандартные положения, и последние передачи, которые мы не могли выполнить как следует при контратаках. То есть не все понравилось в конечной фазе атак. Некоторые игроки при хороших контратаках принимали неверные решения. Фамилий называть не буду.

– Кораблин некоторое время был на просмотре, утром объявили о его подписании, а уже в обед он играет…

– Я хотел, чтобы была неожиданность. Это способный, перспективный парень, но с ним еще предстоит работать. У нас есть также Голубь. Также перспективный, я хочу ему больше доверять. Хотел выпустить его, но в такой матч очень тяжело входить. И были опасения выпускать двух игроков атакующего плана, больше уже думали о том, чтобы сохранить результат, - сказал Шаран.