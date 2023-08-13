УПЛ. Кривбасс - ЛНЗ 2:0. Домашний триумф Вернидуба

Поединок в Кривом Роге имел особое значение — обе команды одержали первые победы в новом розыгрыше УПЛ. Особенно тепло отзывался Юрий Вернидуб о матче с "Зарей", считая его лучшим за весь период работы в стане "бело-красно-черных". К тому же "Кривбассу" предстояло впервые играть дома, поэтому хозяева поля не планировали сдаваться. Также внимание было приковано к Александру Калёнову, который дебютирует в элите украинского футбола как арбитр.

Матч начался с воздушной тревоги. Рефери проводил жеребьевку под звук сирены, после чего команды покинули стадион на неопределенное время. Однако довольно быстро команды вернулись на поле, размялись, и рефери дал свисток на старт поединка.

Обе команды рвались вперед практически с первой секунды — "Кривбасс" и "ЛНЗ" раз за разом обменивались рывками и навесами в штрафную. Однако первый момент получили хозяева поля: Дибанго сыграл на второй темп на Хомченовского, а тот в касание пробил над воротами. На этом активность в первой десятиминутке закончилась. Команды стали большими силами отходить в защиту и стараться держать мяч при себе. Заметно, что тревога передернула обе команды, и они стараются не ошибаться и лишний раз не обострять. Однако моменты все же были: у "ЛНЗ" шанс имел Прядун, а у "Кривбасса" — Хомченовский и Кожушко.

В целом героем первого тайма стал Бескоровайный — он и заработал первый "горчичник" в игре за разговоры после фола против Тищенко, и вышел из строя на несколько минут после удара мячом в голову (с кем не бывает), и забил первый гол во встрече на 38-й минуте после сброса головой от Стецькова. В этой ситуации откровенно жаль кипера черкащан, ведь за мгновение до того он вытащил на угловой подачу от Понедельника под перекладину. Также мог огорчить Пенькова и Бизимана, однако его выстрел пролетел мимо правой девятки. Под конец перерыва подопечные Александра Ковпака попытались выстраивать позиционные атаки на чужой половине поля, однако не смогли превратить их в результат.

Во втором тайме "ЛНЗ" пошел вперед, несмотря на проигрыш в скорости. Контактный футбол продолжился, из-за чего игроки начали больше лежать на газоне: сначала Бескоровайный, а затем и Стасюк получали помощь врачей. Последнему пришлось все же покинуть поле.

Александр Ковпак довольно быстро исчерпал лимит замен, обновив центр поля, как и его тренерский визави (хотя Вернидуб и держал определенные козыри в рукавах). Именно свежие силы на поле добавили определенной активности и работы вратарям: Клищук и Пеньков поочередно спасали своих товарищей. Однако положение дел не устраивало "Кривбасс", который пытался прессингом отодвинуть игру от собственных ворот. На 69-й минуте игра могла досрочно завершиться для "ЛНЗ", однако Пеньков после неудачного выхода на перехват успел вернуться и парировал выстрел Приходько в пустые ворота.

Несмотря на выход на поле "козырей" Вернидуба — Дебелко и Кожушко — последние 20 минут матча в Кривом Роге могли стать скучными. Однако неожиданный выпад Задераки и замыкание передачи Хомченовского головой на 83-й минуте решили вопрос победителя. Эмоции Савина на скамейке запасных говорили сами за себя — счет 2:0 был вполне по игре. При этом попытки Насонова, Пасича и Норенкова были скорее лебединой песней черкащан в этом поединке. Стоит отметить также и работу рефери — Калёнов был постоянно в гуще событий и абсолютно точно успевал за игрой. Надеемся, что у него будет хорошее будущее в УПЛ.

VBET-Лига. 3-й тур

13 августа, Кривой Рог, стадион “Горняк”

Кривбасс-ЛНЗ 2:0

Голы: Бескоровайный 38, Задерака 83

Кривбасс: Клищук, Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго, Илич (Татарков 65), Бизимана (Приходько 65), Хомченовский, Задерака (Близниченко 86), Кожушко (Вакулко 80), Лунев (Дебелко 80)

Запасные: Маханьков, Хома, Рябов, Виливальд, Приходько, Татарков, Дебелко, Вакулко, Близниченко, Устименко, Гончарук

ЛНЗ: Пеньков, Стасюк (Насонов 56), Лопыренок, Муравский, Норенков, Хамелюк (Ничь 74), Наумец (Шестаков 56), Бойко, Тищенко (Олейник 46), Савин (Пасич 56), Прядун

Запасные: Самойленко, Копыл, Насонов, Ничь, Олейник, Пасич, Тарасенко, С. Шестаков

Предупреждения: Бескоровайный 28 — Муравский 57