Результат на последних минутах. Минай - Днепр-1 1:1. Обзор матча и видео голов

В третьем туре УПЛ "Минай" принимал вице-чемпиона прошлого сезона "Днепр-1". Самые активные действия команд состоялись в конце матча.

Первый тайм прошел без голов, а второй начался с удаления. Сначала после нарушения правил Сарапий получил желтую карточку, но просмотрев VAR, судья изменил решение в пользу красной.

У "Днепра-1" был шанс выйти вперед первыми, но Бабенко не смог перехитрить голкипера и тот удачно парировал 11-метровый удар.

Позже Твердолхиб со второй попытки забил гол. Последовал навес с фланга, Егор пробил головой, а затем точным ударом сыграл на добивании.

Уже в добавленное время у гостей снова появилась возможность пробить пенальти. На этот раз Бланко реализовал 11-метровый и сравнял счет.

"Минай" добыл первый балл за три тура, днепряне сыграли всего два матча и имеют одну победу и одну ничью в активе.

УПЛ. Третий тур. 13.08.2023

Минай. "Минай-Арена"

"Минай" - "Днепр-1"

Голы: Твердохлеб 89 - Бланкко 90+3 (пен.)

Удаление: Сарапий 50

Нереализованный пенальти: Бабенко 82 (вратарь)