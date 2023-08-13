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Результат на последних минутах. Минай - Днепр-1 1:1. Обзор матча и видео голов
Минай - Днепр-1 ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В третьем туре УПЛ "Минай" принимал вице-чемпиона прошлого сезона "Днепр-1". Самые активные действия команд состоялись в конце матча.
Первый тайм прошел без голов, а второй начался с удаления. Сначала после нарушения правил Сарапий получил желтую карточку, но просмотрев VAR, судья изменил решение в пользу красной.
У "Днепра-1" был шанс выйти вперед первыми, но Бабенко не смог перехитрить голкипера и тот удачно парировал 11-метровый удар.
Позже Твердолхиб со второй попытки забил гол. Последовал навес с фланга, Егор пробил головой, а затем точным ударом сыграл на добивании.
Уже в добавленное время у гостей снова появилась возможность пробить пенальти. На этот раз Бланко реализовал 11-метровый и сравнял счет.
"Минай" добыл первый балл за три тура, днепряне сыграли всего два матча и имеют одну победу и одну ничью в активе.
УПЛ. Третий тур. 13.08.2023
Минай. "Минай-Арена"
"Минай" - "Днепр-1"
Голы: Твердохлеб 89 - Бланкко 90+3 (пен.)
Удаление: Сарапий 50
Нереализованный пенальти: Бабенко 82 (вратарь)
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