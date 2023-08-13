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Матч Кривбасс – ЛНЗ отложен из-за воздушной тревоги
Встреча должна была начаться в 17:00
fckryvbas.com
Стартовый свисток в матче "Кривбасс" – "ЛНЗ" отложили из-за начавшейся воздушной тревоги. Команды выйдут на поле, когда опасность минует.
Команды после двух туров УПЛ занимают 8 и 9 места соответственно, начав чемпионат с победы и поражения.
"ЛНЗ" вышел в УПЛ по итогам прошлого сезона Первой лиги, заняв 3-е место в плей-офф. "Кривбасс" же проводит второй сезон в высшем дивизионе Украины, набрав 41 очко в 30 матчах и забравшись на 7-ю строчку по итогам прошлой кампании.
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