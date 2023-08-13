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Шахтер - Александрия. Где и когда смотреть LIVE прямую онлайн видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Шахтер - Александрия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Александрия. Где и когда смотреть LIVE прямую онлайн видеотрансляцию матча УПЛ

twitter.com/Ultras_Shakhtar

UA-Футбол
Новина українською

Действующий чемпион Украины делает первые шаги к защите очередного титула, поэтому ему нужен максимальный результат в каждом матче. При этом "Александрия" Руслана Ротаня не отстает, ведь начала сезон с двух минимальных побед, поэтому клубу нужны будут очки и в понедельник.

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Подопечные Патрика ван Леувена пока выстраивают новую модель игры с новичками, которых у "горняков" немало. При этом "Александрия" потеряла довольно много игроков и им приходится начинать практически "с нуля". Встреча обещает быть довольно горячей.

Матч 3-го тура УПЛ "Шахтер" - "Александрия" состоится в понедельник, 14 августа, в 17:00 на стадионе "Левый Берег" в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области. Прямую трансляцию проведут ОТТ-сервисы MEGOGO, Setanta Sports и Киевстар ТВ. Просмотр матча — бесплатный.

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Трансляция матча "Шахтер" - "Александрия"
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Также вы можете следить за ходом событий на поле в Матч-Центре UA-Футбол в текстовой трансляции, если нет возможности смотреть видеоэфир. А после поединка читайте аналитику и смотрите видеоотчет с самыми интересными моментами.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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