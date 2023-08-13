Шахтер-Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.08.2023

Действующий чемпион Украины делает первые шаги к защите очередного титула, поэтому ему нужен максимальный результат в каждом матче. При этом "Александрия" Руслана Ротаня не отстает, ведь начала сезон с двух минимальных побед, поэтому клубу нужны будут очки и в понедельник.

Подопечные Патрика ван Леувена пока выстраивают новую модель игры с новичками, которых у "горняков" немало. При этом "Александрия" потеряла довольно много игроков и им приходится начинать практически "с нуля". Встреча станет для игроков Руслана Ротаня проверкой на прочность.

УПЛ. 3 тур

Киев. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Денис Шурман. Арбитр VAR — Алексей Деревинский

“Шахтер” 17:00 “Александрия”

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Новости "Шахтера"

Новый сезон "горняки" начали с победы над "Металлистом 1925" 2:1, но затем неожиданно свели к ничьей поединок с ровенским "Вересом". При этом второй тайм проходил в меньшинстве.

В последних поединках ворота "Шахтера" защищал Дмитрий Ризнык, а не привычный Анатолий Трубин. Если раньше его отсутствие объяснялось разными причинами, то после игры с "Вересом" стало известно о переходе основного кипера в португальскую "Бенфику".

Также стоит отметить, что поединок пройдет на стадионе "Левый Берег", где "горняки" уже играли как гости в первом туре. Вполне вероятно, что действующие чемпионы продолжат выступления в этом сезоне именно на этой арене.

"Шахтеру" в понедельник не помогут Бондаренко, Ракицкий, Корниенко (все трое отбывают дисквалификацию) и Георгий Судаков (восстанавливается после аппендицита). Однако в составе вполне может появиться Чигринский, которого Патрик Ван Леувен назвал кандидатом на следующую игру.

Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Чигринский, Топалов, Крыськив, Назарина, Кащук, Педриньо, Зубков, Траоре

Новости "Александрии"

"Ротань-стайл" на поле пока приносит плоды — минимальные победы над "Кривбассом" и "Металлистом 1925" обеспечили хороший старт "Александрии" в новом сезоне УПЛ. Также многие игроки основы покинули клуб (например, Рыбалка, Третьяков и Мустафаев), однако их сменили достаточно мастеровитые игроки — Калюжный (вернулся из аренды в Индии), Смирный и легионер Эрнандес, а также молодые Плакса, Погорелый и Шостак.

Против "Шахтера" не сыграет Николай Михайленко, который восстанавливается после травмы.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Логинов, Бабогло, Плакса, Сигеев, Смирный, Беляев, Калитвинцев, Шулянский, Кулаков

“Шахтер”-”Александрия”. Статистика личных встреч

28 раз команды встречались на уровне украинской Премьер-Лиги. 19 побед добился «Шахтер», трижды выигрывала «Александрия» и еще 6 матчей завершились вничью.

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"Шахтер"-"Александрия". Последние матчи команд

"Горняки" хорошо завершили прошлый чемпионский сезон (за исключением осечки с "Ворсклой") и достойно начали новый розыгрыш УПЛ.

В отличие от провального завершения прошлого сезона, старт нового сезона для "Александрии" просто замечательный — 2 победы в 2 матчах.

"Шахтер"-"Александрия". Турнирное положение команд

Подопечные Руслана Ротаня занимают третью строчку таблицы, тогда как "горняки" имеют меньше очков и 8-ю позицию. Однако еще все может измениться, ведь сезон набирает обороты.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Рух 3 3 0 0 7-2 +5 9 0 2 Колос 3 2 1 0 4-0 +4 7 0 3 ФК Александрия 2 2 0 0 2-0 +2 6 0 4 Динамо 2 2 0 0 8-3 +5 6 0 5 Кривбасс 3 2 0 1 5-2 +3 6 0 6 Черноморец 3 2 0 1 4-2 +2 6 0 7 СК Днепр-1 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 8 Шахтер 2 1 1 0 3-2 +1 4 0 9 Полесье 3 1 0 2 3-3 0 3 0 10 ЛНЗ 3 1 0 2 3-4 -1 3 0 11 Заря 3 1 0 2 4-6 -2 3 0 12 Оболонь 3 0 1 2 2-6 -4 1 0 13 Верес 3 0 1 2 1-5 -4 1 0 14 ФК Минай 3 0 1 2 2-8 -6 1 0 15 Металлист 1925 2 0 0 2 1-3 -2 0 0 16 Ворскла 2 0 0 2 2-6 -4 0 0

"Шахтер"-"Александрия". Ставка и коэффициенты

"Шахтер" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 2:1. Номинальные хозяева поля имеют более высокий класс, но и "Александрия" является довольно крепким соперником. Преимущество "горняков" будет минимальным.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша