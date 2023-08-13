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Шахтер-Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 14.08.2023
Шахтер - Александрия: Прогноз и анонс матча ⋉ 14.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ФК "Шахтер"
Действующий чемпион Украины делает первые шаги к защите очередного титула, поэтому ему нужен максимальный результат в каждом матче. При этом "Александрия" Руслана Ротаня не отстает, ведь начала сезон с двух минимальных побед, поэтому клубу нужны будут очки и в понедельник.
Подопечные Патрика ван Леувена пока выстраивают новую модель игры с новичками, которых у "горняков" немало. При этом "Александрия" потеряла довольно много игроков и им приходится начинать практически "с нуля". Встреча станет для игроков Руслана Ротаня проверкой на прочность.
УПЛ. 3 тур
Киев. Стадион "Левый Берег"
Арбитр в поле — Денис Шурман. Арбитр VAR — Алексей Деревинский
“Шахтер” 17:00 “Александрия”
Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
Новости "Шахтера"
Новый сезон "горняки" начали с победы над "Металлистом 1925" 2:1, но затем неожиданно свели к ничьей поединок с ровенским "Вересом". При этом второй тайм проходил в меньшинстве.
В последних поединках ворота "Шахтера" защищал Дмитрий Ризнык, а не привычный Анатолий Трубин. Если раньше его отсутствие объяснялось разными причинами, то после игры с "Вересом" стало известно о переходе основного кипера в португальскую "Бенфику".
Также стоит отметить, что поединок пройдет на стадионе "Левый Берег", где "горняки" уже играли как гости в первом туре. Вполне вероятно, что действующие чемпионы продолжат выступления в этом сезоне именно на этой арене.
"Шахтеру" в понедельник не помогут Бондаренко, Ракицкий, Корниенко (все трое отбывают дисквалификацию) и Георгий Судаков (восстанавливается после аппендицита). Однако в составе вполне может появиться Чигринский, которого Патрик Ван Леувен назвал кандидатом на следующую игру.
Ориентировочный состав "Шахтера": Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Чигринский, Топалов, Крыськив, Назарина, Кащук, Педриньо, Зубков, Траоре
Новости "Александрии"
"Ротань-стайл" на поле пока приносит плоды — минимальные победы над "Кривбассом" и "Металлистом 1925" обеспечили хороший старт "Александрии" в новом сезоне УПЛ. Также многие игроки основы покинули клуб (например, Рыбалка, Третьяков и Мустафаев), однако их сменили достаточно мастеровитые игроки — Калюжный (вернулся из аренды в Индии), Смирный и легионер Эрнандес, а также молодые Плакса, Погорелый и Шостак.
Против "Шахтера" не сыграет Николай Михайленко, который восстанавливается после травмы.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Логинов, Бабогло, Плакса, Сигеев, Смирный, Беляев, Калитвинцев, Шулянский, Кулаков
“Шахтер”-”Александрия”. Статистика личных встреч
28 раз команды встречались на уровне украинской Премьер-Лиги. 19 побед добился «Шахтер», трижды выигрывала «Александрия» и еще 6 матчей завершились вничью.
"Шахтер"-"Александрия". Последние матчи команд
"Горняки" хорошо завершили прошлый чемпионский сезон (за исключением осечки с "Ворсклой") и достойно начали новый розыгрыш УПЛ.
В отличие от провального завершения прошлого сезона, старт нового сезона для "Александрии" просто замечательный — 2 победы в 2 матчах.
"Шахтер"-"Александрия". Турнирное положение команд
Подопечные Руслана Ротаня занимают третью строчку таблицы, тогда как "горняки" имеют меньше очков и 8-ю позицию. Однако еще все может измениться, ведь сезон набирает обороты.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Рух
|3
|3
|0
|0
|7-2
|+5
|9
|0
|2
|Колос
|3
|2
|1
|0
|4-0
|+4
|7
|0
|3
|ФК Александрия
|2
|2
|0
|0
|2-0
|+2
|6
|0
|4
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|8-3
|+5
|6
|0
|5
|Кривбасс
|3
|2
|0
|1
|5-2
|+3
|6
|0
|6
|Черноморец
|3
|2
|0
|1
|4-2
|+2
|6
|0
|7
|СК Днепр-1
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|0
|8
|Шахтер
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|0
|9
|Полесье
|3
|1
|0
|2
|3-3
|0
|3
|0
|10
|ЛНЗ
|3
|1
|0
|2
|3-4
|-1
|3
|0
|11
|Заря
|3
|1
|0
|2
|4-6
|-2
|3
|0
|12
|Оболонь
|3
|0
|1
|2
|2-6
|-4
|1
|0
|13
|Верес
|3
|0
|1
|2
|1-5
|-4
|1
|0
|14
|ФК Минай
|3
|0
|1
|2
|2-8
|-6
|1
|0
|15
|Металлист 1925
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
|0
|16
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2-6
|-4
|0
|0
"Шахтер"-"Александрия". Ставка и коэффициенты
"Шахтер" - "Александрия". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Шахтера" 2:1. Номинальные хозяева поля имеют более высокий класс, но и "Александрия" является довольно крепким соперником. Преимущество "горняков" будет минимальным.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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