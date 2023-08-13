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Лалатович о матче с Ворсклой: Имели возможность ещё трижды забить в первом тайме и закрывать игру

Премьер-лига
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Менеджер поблагодарил футболистов за хорошую игру

Лалатович о матче с Ворсклой: Имели возможность ещё трижды забить в первом тайме и закрывать игру

Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

Новина українською

Главный тренер "Зари" прокомментировал победу над "Ворсклой" в 3-м туре УПЛ (2:1).

– У меня сейчас большие эмоции. Был очень тяжелый выезд. Скрипник – хороший тренер, а "Ворскла" отличная команда. Большое спасибо игрокам, за то, что они были дисциплинированы, играли агрессивно. Играли так, как мы хотели, тактически грамотно. Забили быстрый гол и имели возможность забивать в первом тайме еще трижды и закрывать игру.

Во втором тайме дали сопернику возможность вернуться в игру. Но мы верили, что должны победить и благодаря голу Джордана победили.

Надо вновь сказать, что физическое состояние наших игроков еще не оптимально. У нас было также много травмированных. Сейчас ситуация меняется. В каждой игре будем прибавлять и становиться лучше.

Эта победа для болельщиков "Зари". Я вместе с украинским народом. Очень хочу, чтобы война поскорее закончилась. Чтобы ни одна украинская мать не плакала и чтобы ваша страна жила лучше. Я приехал сюда в самый трудный момент в истории Украины, показав тем, как люблю эту страну. Украина в сердце моем. Хочу оставить свой след здесь.

Большое спасибо игрокам. Это их победа.

– Почему не было в старте Сапутина и Русина?

– Первые два матча играл Сапутин. В первой встрече были некоторые ошибки. Второй поединок был лучше в его исполнении. У нас еще есть Турбаевский и Жилкин. Сегодня место в воротах занял Турбаевский, потому что у нас есть три молодых вратаря, которым будем давать шанс, так как они все примерно одного уровня.

Что касается Русина, то у него повреждения, но надеемся, что уже на "Александрию" он будет готов, – сказал Ненад Лалатович.

После поединка "Заря" заняла 11-е место в УПЛ. Это первая победа луганчан в чемпионате в этом сезоне. Ранее подопечные Лалатовича уступили "Кривбассу" (1:3) и "Руху" (1:2).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) УПЛ Ненад Лалатович
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