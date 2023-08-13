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Проблемный старт сезона. Ворскла - Заря 1:2. Обзор матча и видео голов
Ворскла - Заря ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Ворскла"
В рамках 3-го тура УПЛ "Ворскла" принимала "Зарю". Полтавский клуб второй раз подряд проигрывает в начале этого сезона. То же самое можно сказать о луганском клубе, но с третьей попытки им удалось заработать 3 очка. У Полтавы еще есть возможность догнать оппонента, аже у них есть матч в запасе.
Счет команды открыли быстро, уже на 4 минуте за "Зарю" отличился Герреро. Другие голы были забиты во втором тайме. На 66 Фелипе сравнял счет, но луганчане все же смогли вырвать победу. Джордан после подачи со стандарта реализовал момент.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур
13 августа. Полтава. Стадион "Ворскла" им.Бутовского
Голы: Фелипе 66 - Герреро 4, Джордан 78
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