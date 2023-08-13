Скрипник отказался давать комментарии после матча с Зарей. Журналистам сказал, что не знает, что происходит с командой – СМИ

Послематчевая пресс-конференция после матча "Ворскла" – "Заря" была отменена из-за воздушной тревоги. Журналисты застали главного тренера полтавской команды у стадиона, но он отказался давать комментарии, сообщает Ворскла Inside.

"Перед самым началом прессконференции началась воздушная тревога, из-за чего пресс-конференцию официально отменили. Журналисты не смогли задать вопрос тренерам, поэтому некоторые решили дождаться Виктора Скрипника и спросить его о матче. Но Скрипник отказался давать комментарий, отметив, что у него нет ответа на вопрос, что происходит с командой", – говорит ресурс.