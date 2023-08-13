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Скрипник отказался давать комментарии после матча с Зарей. Журналистам сказал, что не знает, что происходит с командой – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Инофрмация от Ворскла Inside

Скрипник отказался давать комментарии после матча с Зарей. Журналистам сказал, что не знает, что происходит с командой – СМИ

Фото: Ворскла. Inside

Новина українською

Послематчевая пресс-конференция после матча "Ворскла" – "Заря" была отменена из-за воздушной тревоги. Журналисты застали главного тренера полтавской команды у стадиона, но он отказался давать комментарии, сообщает Ворскла Inside.

"Перед самым началом прессконференции началась воздушная тревога, из-за чего пресс-конференцию официально отменили. Журналисты не смогли задать вопрос тренерам, поэтому некоторые решили дождаться Виктора Скрипника и спросить его о матче. Но Скрипник отказался давать комментарий, отметив, что у него нет ответа на вопрос, что происходит с командой", – говорит ресурс.

"Ворскла" уступила "Заре" (1:2). Ранее полтавская команда разгромно проиграла "Руху" (1:4).

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Комментарии (1)
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Грязный Гаррик (C)
13.08.2023 в 20:31
Интересно Юрген Клопп или Лоран Блан могут такое сказать?Почему это у нас такое...
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