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Скрипник отказался давать комментарии после матча с Зарей. Журналистам сказал, что не знает, что происходит с командой – СМИ
Инофрмация от Ворскла Inside
Фото: Ворскла. Inside
Послематчевая пресс-конференция после матча "Ворскла" – "Заря" была отменена из-за воздушной тревоги. Журналисты застали главного тренера полтавской команды у стадиона, но он отказался давать комментарии, сообщает Ворскла Inside.
"Перед самым началом прессконференции началась воздушная тревога, из-за чего пресс-конференцию официально отменили. Журналисты не смогли задать вопрос тренерам, поэтому некоторые решили дождаться Виктора Скрипника и спросить его о матче. Но Скрипник отказался давать комментарий, отметив, что у него нет ответа на вопрос, что происходит с командой", – говорит ресурс.
"Ворскла" уступила "Заре" (1:2). Ранее полтавская команда разгромно проиграла "Руху" (1:4).
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