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По голу за тайм. Кривбасс - ЛНЗ 2:0. Обзор матча и видео голов
Кривбасс - ЛНЗ ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.08.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Кривбас"
В рамках 3-го тура УПЛ "Кривбасс" принимал "ЛНЗ". Сейчас криворожский клуб имеет в своем активе 2 победы и одно поражение, черкасский клуб наоборот - 2 матча по 0 баллов, и один с тремя очками.
Хозяева повели в счете в первом тайме. Центральный защитник Бескоровайный забил после флангового навеса в центр штрафной.
Второй забитый мяч был несколько похож на предыдущий, прострел с того же левого фланга, но на этот раз замыкает передачу Задерака на 83.
"Кривбасс" провел 13-й домашний матч подряд без ничьих.
VBET-Лига. 3-й тур
13 августа, Кривой Рог, стадион "Горняк"
Голы: Бескоровайный 38, Задерака 83
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