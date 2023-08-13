По голу за тайм. Кривбасс - ЛНЗ 2:0. Обзор матча и видео голов

В рамках 3-го тура УПЛ "Кривбасс" принимал "ЛНЗ". Сейчас криворожский клуб имеет в своем активе 2 победы и одно поражение, черкасский клуб наоборот - 2 матча по 0 баллов, и один с тремя очками.

Хозяева повели в счете в первом тайме. Центральный защитник Бескоровайный забил после флангового навеса в центр штрафной.

Второй забитый мяч был несколько похож на предыдущий, прострел с того же левого фланга, но на этот раз замыкает передачу Задерака на 83.

"Кривбасс" провел 13-й домашний матч подряд без ничьих.

VBET-Лига. 3-й тур

13 августа, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Кривбасс-ЛНЗ 2:0

Голы: Бескоровайный 38, Задерака 83